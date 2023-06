Festivals de musique : voici les 25 événements incontournables de l'été 2023

L’été est une grande fête pour tous les fans de musique. L’offre en festivals dans l’Hexagone est si vaste qu’il leur faut parfois faire de difficiles choix. Voici le calendrier des 25 incontournables de l’été 2023.

Les Nuits de Fourvière : depuis le 31 mai jusqu’au 28 juillet 2023

Depuis 1946, Les Nuits de Fourvières sont dévolues à tous les arts de la scène, le théâtre, la danse et bien sûr la musique avec cette année Christine and The Queens, Bernard Lavilliers, The Black Keys, Queens of The Stone Age, Benjamin Biolay, Zazie, Sigur Ros, Ben Harper & The innocent Criminals, ou encore Pomme.

VYV Festival : du 9 au 11 juin 2023

Installé au coeur du Parc naturel typiquement bourguignon de la Combe à la Serpent sur les hauteurs de Dijon, VYV accueillera Angèle, Aya Nakamura, Jain, ou encore Moderat.

Hellfest : du 15 au 18 juin 2023

Le Hellfest est devenu en seize éditions le festival incontournable pour les amateurs de musiques «extrêmes». Chaque année les plus grosses pointures du metal mettent Clisson en ébullition.



En 2023 ce sont 180 artistes qui sont attendus, parmi eux : Kiss, Mötley Crue, Def Lepard, Iron Maiden, et Slipknot.

Solidays : du 23 au 25 juin 2023

Lancé par Solidarité Sida, Solidays souffle cette année ses vingt-cinq bougies. C’est donc une édition spéciale anniversaire qui attendra les visiteurs à l’Hippodrome de Longchamp.



Angèle, Big Flo & Oli, Djadja & Dinaz, Jain, Juliette Armanet, J Balvin, Vladimir Cauchemar pour ne citer qu’eux seront de la fête.

La Magnifique Society : du 23 au 25 juin 2023

Le festival rémois La Magnifique Society reprend ses quartiers dans le Parc de Champagne pour trois jours de festivités avec une affiche alléchante : Agar Agar, Phoenix, Jehnny Beth, Angèle, Aya Nakamura…

Garorock : du 29 juin au 2 juillet 2023

Le Garo accueille les festivaliers sous le soleil de Marmande avec une programmation éclectique : Macklemore, Boris Brejcha, Skrillex, Lomepal, Phoenix, David Guetta, Central Cee, Shaka Ponk, Louise Attaque, Rema ou encore Pomme.

Festival des Arènes de Nîmes : du 23 juin au 22 juillet 2023

Le site rend l’expérience inoubliable… Se jetteront dans les Arènes de Nîmes pour des concerts à l'atmosphère unique : Arctic Monkeys, Placebo, Sigur Rós, Gojira, The Black Keys, Damso, Lomepal, Sam Smith, Michel Polnareff, Louise Attaque, Gims & Dadju ou encore Slipknot.

Fnac Live Paris : du 28 au 30 juin 2023

Le grand rendez-vous musical de l’été, co-organisé par la Fnac et la Ville de Paris, revient pour une 12e édition, au cœur de la capitale. Fnac Live Paris proposera, comme chaque année, une trentaine de concerts, accessibles gratuitement et au plus grand nombre, sur la Grande Scène du parvis de l’Hôtel de Ville et ses salons. Sont attendus Franz Ferdinad, Benjamin Biolay, Etienne de Crécy X DJ Falcon, Polo & Pan, Jason Glasser et Gabi Hartmann.

Les Eurockéennes : du 29 juin au 2 juillet 2023

Les stars des Eurocks cette année à savoir Indochine, Orelsan, Lomepal, Dinos, Shaka Ponk, Gojira, Adé, Kungs, Niska, Phoenix et Pomme promettent d'électriser la presqu'ile du Malsaucy.

Europavox : du 30 juin au 2 juillet 2023

Le festival clermontois Europavox accueillera Orelsan, M, Louise Attaque, Pomme, Pierre de Maere, Meryl, ou encore Yuksek…

Main Square : du 30 juin au 2 juillet 2023

Maroon 5, Macklemore, David Guetta, Suzane, Orelsan, Izia, Aya Nakamura ont rendez-vous au fameux Main Square Festival dans le magnifique décor de la Citadelle d’Arras.

Musilac : du 5 au 8 juillet 2023

Avec Indochine, Artic Monkeys, Iggy Pop, Shaka Ponk, SCH, Gojira, Franz Ferdinand, Juliette Armanet, Phoenix, Hyphen Hyphen… Le festival savoyard Musilac, qui fêtait l’an passé ses 20 ans, offre l’une des plus belles affiches de 2023.

Les Déferlantes : du 6 au 9 juillet 2023

Face au refus d'Indochine et Louise Attaque de se produire dans une ville dirigée par le Rassemblement national - à savoir Perpignan - le festival Les Déferlantes change de nouveau de crèmerie cette année pour finalement s'installer sur la plage du Barcarès, au niveau des jardins du Lydia. Izïa, Lomepal, Petit Biscuit, Phoenix, Rosalia, Sting, ou encore Soprano seront parmi les artistes à s’y produire également.

Jazz à Juan du 10 au 21 juillet 2023

Depuis 1960, le festival Jazz à Juan accueille les plus grands noms du Jazz dans un cadre exceptionnel. Parmi les têtes d’affiche cette année figurent Dee Dee Bridgewater & The Amazing Keystone Band Big Band, Matthis Pascaud & Hugh Coltman, Deluxe, Lizz Wright, Brad Mehldau Trio, Thomas Dutronc, Nile Rogers & Chic, Angélique Kidjo, et Melody Gardot. A noter que, comme de tradition, une multitude d’événements seront organisés autour de la Pinède Gould - summers Sessions, visites guidées et expositions – et ce pendant toute la durée du festival.

Francofolies : du 12 au 16 juillet 2023

DJ Snake, Soprano, Kungs, Lomepal, Pomme, Louise Attaque, Louane, Renaud seront à La Rochelle pour les Francofolies, LE festival de la scène francophone.

Les Vieilles Charrues : du 13 au 17 juillet 2023

Institution trentenaire qu'on ne présente plus, le festival breton Les Vieilles Charrures recevra les Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, Rosalia, Blur, Aya Nakamura, Shaka Ponk, Jain…

Live au Campo : du 19 au 29 juillet 2023

Florent Pagny, Matt Pokora, Renaud, Jenifer, Claudio Capéo, Sofiane Pamart seront les artistes qui monteront sur la scène du Campo Santo, lieu emblématique du patrimoine perpignanais et parfait écrin du Live au Campo.

Jazz in Marciac, du 20 juillet au 6 août

La Mecque internationale du jazz international Jazz in Marciac fête ses 45 ans avec une pléiade d’invités prestigieux. Femi Kuti, Goran Bregovic, Gilberto Gil, Raynald Colom, Wynston Marsalis, Cécile McLorin Salvant, Gregory Porter, Robin McKelle, Dhaffer Youssef, Dutronc Rosenberg Gresset Trio, Fatoumata Diawara, Selah Suh, Ben Harper, Suzanne Vega Brad Meldauh, Lizz Wright, Anne Paceo, Norah Jones ou encore MC Solaar.

Brive Festival, du 20 au 23 juillet 2023

Angèle, Lomepal, Nicky Jam, Martin Solveig, Shaka Ponk, Craig David, Juliette Armanet, Izia, Adé ou encore Hervé font partie de la programmation 2023 du familial Brive Festival.

Summer Vibration : du 20 au 23 juillet 2023

Du reggae, beaucoup mais pas que, attend les visiteurs du Summer Vibration. Wax Tailor, Sinsemilia et Le Peuple de L’Herbe font partie des groupes programmés.

Lollapalooza Paris : du 21 au 23 juillet 2023

Le festival itinérant Lollapalooza revient à l'Hippodrome ParisLongchamp avec une quatrième édition des plus alléchantes et allongée d’une journée. Au long de ses trois jours, se produiront entre autres stars du moment : Rosalía, Kendrick Lamar, Lil Nas X, Aya Nakamura, Kygo, Damso, Niska, et One Republic.

Cabaret Vert : du 16 au 20 août 2023

Toujours engagé dans le développement durable le festival Cabaret Vert de Charleville-Mézières accueillera en son square Bayard Calvin Harris, Chemical Brothers, Cypress Hill, Damso, Lomepal, Yungblud, Christine and The Queens, PLK…

Rock en Seine : du 23 au 27 août 2023

Billie Eilish y donnera son unique show en France... De quoi pour Rock en Seine fêter en beauté son 20e anniversaire. Mais ce n’est pas du tout la seule réjouissance qui attend les chanceux festivaliers qui se rendront au domaine de Saint-Cloud, puisque The Strokes, Florence + The Machine, ou encore Girl in Red y seront aussi.

Delta festival : du 23 au 27 août 2023

Le rendez-vous sur les plages de Marseille Delta Festival a concoté une «Dream edition», et il y a, c’est vrai, de quoi faire de beaux rêves avec dans sa programmation Angèle, Amélie Lens, Nina Kravitz, Feder, Lorenzo, Cascada, Etienne de Crecy...