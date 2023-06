Voici les 10 plus beaux jardins secrets de Paris

Avec l'arrivée des beaux jours, les jardins de Paris sont très attrayants. Mais certains sont peu connus du grand public. Voici 10 magnifiques jardins cachés dans la capitale à découvrir.

L'été qui arrive promet d'être chaud, mais les jardins parisiens offrent un coin d'air frais pour échapper à cette chaleur. Ces jardins, à l'abri des regards, sont parfaits pour se reposer, se détendre, se promener ou déjeuner en plein air.

Le square Saint-Gilles Grand Veneur-Pauline-Roland

Au cœur d'une résidence moderne, ce square caché abrite une magnifique roseraie au pied d'un hôtel particulier du XVIIe siècle.

Paris : Square Saint-Gilles-Grand-Veneur-Pauline-Roland, un jardin secret du Marais, une roseraie au printemps - IIIèmehttps://t.co/dBCsycoUbF pic.twitter.com/AlEQIacT3k — Paris la douce (@parisladouce) June 8, 2018

Ce jardin secret est particulièrement magique au printemps, c'est au 12, rue de Villehardouin, 75003 Paris.

Le Jardin de la Grande Mosquée de Paris

Dans les jardins de la Grande Mosquée, on peut se dépayser totalement. Ce lieu frais est décoré de mosaïques turquoise, de fontaines et d'une végétation abondante. Les jardins de la Mosquée sont réputés pour le service du thé marocain à déguster à l'ombre, c'est au 2 bis, place du puits de l'Ermite, 75005 Paris.

Le Musée de la Vie Romantique

Situé dans le quartier de la Nouvelle Athènes, dans le 9e arrondissement de Paris, le Musée de la Vie Romantique est l'un des endroits les plus charmants de Paris.

[Au fil des saisons]



La floraison des rosiers a repris et on adore ! Oranges, roses ou rouges ils sont en parfaiteharmonie avec le vert anglais du pavillon, venez les découvrir!



Accès libre aux collections permanentes. Infos pratiques : https://t.co/kl1N51Xcr8



C. Sorel pic.twitter.com/1faMOQiDiG — Musée de la Vie Romantique (@MVRParis) May 7, 2023

Construit dans l'ancienne demeure du peintre hollandais Ary Scheffer, ce musée offre un jardin pittoresque avec une profusion de roses, des cascades de glycines et une atmosphère champêtre, son adresse est le 16, rue Chaptal, 75009 Paris.

Le Jardin du Shangri-La Paris

L'hôtel Shangri-La dévoile son jardin pendant les beaux jours. Ce jardin secret de l'ouest parisien offre une expérience unique en combinant une salle à manger ouverte sur la végétation et des tables dressées dans un jardin particulier, son adresse est le 10, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

Le Jardin Anne Frank

Ce jardin baptisé en hommage à Anne Frank, est situé à proximité du centre Pompidou, il est un véritable oasis de verdure.

On peut y trouver des goûters d'anniversaire le week-end et deux parcelles paisibles où pousse un greffon du marronnier évoqué par Anne Frank dans son Journal, l'adresse est au 14, impasse Berthaud, 75003 Paris.

Le Jardin des Rosiers

Dans le quartier du Marais, connu principalement pour ses boutiques et ses cafés, se cache un jardin secret des plus agréables. Pour y accéder, il faut emprunter le hall de l'Hôtel de Coulanges, un monument historique du XVIIe siècle qui abrite aujourd'hui la Maison de l'Europe, situé au 35, rue des Francs-Bourgeois, ou bien prendre l'entrée au 10, rue des Rosiers.

LE JARDIN DE LA MAISON BALZAC

Située sur les coteaux de Passy, la Maison de Balzac est le seul endroit où Balzac a vécu à Paris qui existe encore. C'est un lieu mythique, car c'est là que l'écrivain a corrigé son œuvre phare, La Comédie humaine.

Le [carnet de visite] de Charlotte Cadalen





Ce n'est plus Paris, ici ! La Maison de Balzac nous transporte hors de la ville, sous le ciel éclairci et les chants des oiseaux. La tour Eiffel, dressée par-derrière le toit, nous rappelle de ce voyage entre les plantes. Rêver [...] pic.twitter.com/wv1IkQLejo — Maison de Balzac (@Maison_Balzac) March 20, 2023

La demeure s'est depuis transformée en musée et possède un jardin très inspirant avec une vue sur la tour Eiffel. L'adresse est la suivante : 47, rue Raynouard, 75016 Paris.

LE MUSÉE CARNAVALET

Le musée Carnavalet, le plus ancien musée de la ville de Paris, possède également un espace vert qui représente parfaitement les jardins français,a vec ses allées verdoyantes en forme de labyrinthe, on y découvre une variété de buis taillés en broderies, inspirés des dessins des costumes de l'époque, ainsi que de magnifiques massifs fleuris. Après avoir visité le musée, accordez-vous une pause nature et profitez de l'admiration du jardin de ce superbe hôtel particulier du Marais.

LE CAFÉ RENOIR

Perché au sommet de la butte, à deux pas de la place du Tertre, le musée de Montmartre et ses jardins Renoir dominent Paris. Parmi les lilas, les rosiers et les arbres fruitiers, le café Renoir attire une poignée de gourmets sur ses chaises en fer forgé.

Un bout de campagne à Paris , le musée Montmartre , jardin Renoir , son musée d’art , son atelier , expositions , café Renoir .. ( cette bâtisse la plus ancienne de Montmartre crée au XVII eme siècle ) pic.twitter.com/XnIuwWW9Af — Brigitte Fleurot (@BFleurot) April 27, 2022

Pâtisseries, mets salés et boissons fraîches sont à l'honneur dans ce jardin verdoyant aux abords du Sacré-Cœur. De plus il offre une vue sur la Vigne du Clos Montmartre. L'adresse du Café Renoir est au 12-14, rue Cortot, 75018 Paris.

LE JARDIN DU PANTHÉON BOUDDHIQUE

Un magnifique jardin japonais caché dans Paris. Avec ses cerisiers du Japon, ses azalées, ses bambous nains, ses pins nains gracilis et ses fougères, l'architecte franco-japonaise Agnès Latour-Kurashige a créé un véritable morceau de Tokyo au cœur de Paris. Vous pouvez trouver le jardin du Panthéon Bouddhique à l'adresse suivante : 19, avenue d'Iéna, 75116 Paris.