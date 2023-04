Paris : le réaménagement des jardins de la cathédrale Notre-Dame fait polémique

Une pétition demande à ce que les espaces verts qui entourent la cathédrale de Notre-Dame de Paris soit restaurés à l'identique. Le projet qui a été retenu ambitionne de les transformer.

Il y a quatre ans, la cathédrale de Notre-Dame de Paris était en flammes, provoquant une vive émotion chez les Parisiens et le reste du monde. Depuis, les travaux de rénovation avancent et sont au cœur de toutes les passions. Aujourd'hui, ce sont les jardins qui posent un problème.

Avant l'incendie, deux espaces verts distincts entouraient la cathédrale : les squares Jean-XXIII et de l'Île-de-France. Calmes, arborés et fleuris, ils n'étaient plus accessibles au public à la tombée de la nuit.

Le projet de Bas Smets, le paysagiste qui a remporté le concours pour rénover ces espaces, prévoit de réunir les deux espaces ainsi que de les rendre accessibles jour et nuit. On peut d'ailleurs en avoir un aperçu dans un tweet d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris.

Notre-Dame est un des joyaux de @Paris. Ses qualités architecturales, urbaines et paysagères seront préservées.





Après la restauration de la cathédrale, nous lancerons les travaux d’embellissement des abords dans le respect de ce patrimoine exceptionnel. pic.twitter.com/DKmiMiR0fe — Emmanuel Grégoire (@egregoire) April 26, 2023

Une pétition contre le projet

Mais ce projet de restauration n'est pas au goût de tous. En effet, si certains considèrent qu'une rénovation avec un coup de jeune ne ferait pas de mal au paysage, d'autres souhaitent que tout soit fait à l'identique.

Aujourd'hui, plus de 25.000 personnes ont déjà signé cette pétition. Celle-ci s'adresse à «Madame la ministre de la Culture, Madame la maire de Paris et Monsieur le préfet de la région Île-de-France».

«Une concertation a donné l’occasion au public de s’exprimer, à une écrasante majorité, plus de 80 %, pour conserver et restaurer à l’identique ces abords, et notamment le square Jean-XXIII». Pourtant, la Ville de Paris a tout de même donné le projet à Bas Smets, qui a toujours affiché sa volonté de ne pas restaurer à l'identique les deux squares.

Les opposants considèrent que cela dénaturerait les alentours de Notre-Dame de Paris, dont le parvis était agité et les espaces verts au calme.

De plus, le fait que les grilles, qui en empêchaient l'accès la nuit, soient supprimées est loin de faire l'unanimité. En effet, cela pourrait empêcher les «pelouses laissées en libre accès [de] rester en bon état. Nous en avons eu récemment l’exemple malheureux au Champ-de-Mars. Enfin, l’ouverture de ces squares la nuit entraînera, comme nous l’avons vu ailleurs à Paris, des nuisances, de l’insécurité et des incivilités.»