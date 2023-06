«Le Seigneur des anneaux» : le festival d'Annecy dévoile les premières images du film d'animation «The War of the Rohirrim»

L’équipe du «Seigneur des anneaux : la guerre des Rohirrim» a dévoilé au festival international d'Annecy les premières images de son film qui marquera, en avril 2024, le retour de la saga sur grand écran.

Quand l'animation japonaise rencontre l'univers de Tolkien, «c'est le Graal» : l'équipe du «Seigneur des anneaux : la guerre des Rohirrim» a dévoilé au festival international d'Annecy les premières images de son film qui marquera, en avril 2024, le retour de la saga sur grand écran, dix ans après la fin du «Hobbit».

Le voile a notamment été levé sur la première scène de ce long-métrage réalisé par Kenji Kamiyama et situé en Terre du Milieu, 250 ans avant les événements de la première trilogie de Peter Jackson.

On y découvre la princesse Hera, chevauchant dans une contrée rocheuse et s'approchant d'un aigle géant. Elle est la fille de Helm (doublé en anglais par Brian Cox, le patriarche de la série «Succession»), roi du Rohan, un royaume à la veille d'un conflit.

Hera est le personnage central de cette histoire sur «les ruines de la guerre», tirée de «trois paragraphes» des annexes disponibles à la fin des livres de J.R.R Tolkien, a expliqué à Annecy la productrice exécutive, Philippa Boyens.

«C'était plus intéressant de suivre un personnage féminin» qui n'est pas nommé dans les livres, inspiré d'une princesse anglo-saxonne et qui n'est pas le stéréotype de «la princesse guerrière», a-t-elle assuré.

Le film, qui est un projet conjoint avec Warner Bros. Animation et New Line Cinema, est réalisé par Kenji Kamiyama (Blade Runner : Black Lotus) et produit par Philippa Boyens (Le Seigneur des Anneaux, trilogies Le Hobbit).

Parallèlement à la date de sortie, Warner Bros. a partagé quelques illustrations conceptuelles du film, créées par Weta Workshop.

La saga n'a pas fini d'inspirer

Coscénariste des trilogies du «Seigneur des anneaux» et du «Hobbit», Philippa Boyens a cette fois passé le relais à sa fille Phoebe Gittins à l'écriture, s'estimant «trop vieille» pour un anime.



Kenji Kamiyama, qui a notamment travaillé sur le film d'animation «Akira» (1988), a lui plaisanté sur «la nervosité» que représentait ce projet démarré pendant la pandémie, «probablement le plus gros» de sa carrière.

Alors que l'offre de contenus explose, les sagas connues sont prisées des studios et diffuseurs. Le groupe Warner Bros, à l'origine de cette nouvelle déclinaison de l'univers de Tolkien, a annoncé en février que d'autres films étaient en préparation. De son côté, Amazon a misé plus d'un milliard d'euros sur la série «Les anneaux de pouvoir», qui a réalisé le meilleur lancement de sa plate-forme Prime Video cet automne.

Le géant de la vente en ligne planche également, via sa plate-forme Amazon Games, sur un jeu vidéo tiré de cet univers. Après le triomphe, critique et populaire, des films de Peter Jackson au début des années 2000, la trilogie du «Hobbit» avait également été un succès au box-office, malgré de tièdes critiques.