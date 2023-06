Fête de la Musique 2023 : ces 13 bons plans à ne pas rater à Paris

Depuis 40 ans, le 21 juin ne marque pas seulement le début de l'été, mais aussi la fête de la musique. Comme chaque année, en 2023 de nombreux concerts dans les rues, les bars, les églises ou encore les parcs vont animer les rues de la capitale. Voici une sélection de 13 bons plans.

un CONCERT SOUS LA PYRAMIDE DU LOUVRE

Klaus Mäkelä et l’Orchestre de Paris sont de retour au Louvre (Paris 1er) pour la Fête de la musique. Leur concert ouvre en même temps la première édition des Étés du Louvre dans le cadre magique, à la nuit tombée, de la Pyramide. Plus de 2 000 places gratuites seront mises à disposition sur réservation. Au programme, trois pièces de Puccini et Gabrieli pour un voyage en Italie, en clin d’oeil à l’exposition «Naples à Paris», mais aussi d’autres horizons musicaux avec «Atmosphères» de Ligeti, et la suite tirée de «L’Oiseau de feu» de Stravinski.

Ludovic MARIN / AFP



MIDSOMMAR ET CONCERTs À L’INSTITUT SUÉDOIS

A partir de 17h30, dans le jardin de l’Institut suédois, au 11 rue Payenne (Paris 3), sonnera l'heure du Midsommar, une tradition estivale ancestrale suédoise durant laquelle on érige un mât fleuri, autour duquel on chante et on danse coiffé de couronnes de fleurs. Tout au long de l’après-midi, le café FIKA et la boutique Affären venderont des spécialités suédoises. Côté concert, deux sont prévus, dont un de la chanteuse Eskelina qui bercera les spectateurs de sa douce pop-folk.

CINQ artistes d'exception à L’OLYMPIA

A l’occasion de la Fête de la musique, la station France Inter investit une nouvelle fois l’Olympia (Paris 9) avec au programme cinq concerts ouverts gratuitement au public. Les artistes attendus sont la chanteuse Zaho de Sagazan, une des sensations de l’année, Jain, l’interprète de «Makeba» qui fait son grand retour, mais aussi la Britannique Arlo Parks et les deux poids lourds du rap français que sont Dinos et Lomepal.

une Soirée électro sur le Parvis de la Mairie du 15e

Evénement gratuit dans la limite des places disponibles (les réservations sont à faire sur le site), la nouvelle édition de l'EF Festival by VL promet de faire danser les fans de deep house. Et ils sont nombreux, puisqu'ils étaient plus de 15.000 en 2022 à commencer l’été en musique sur le parvis de la mairie du 15e. A noter qu’une afterparty exclusive (et payante à réserver également sur le site) se tiendra au Redlight à partir de minuit.



une BOUM pour petits et grands AU JARDIN D’ACCLIM

Le bon plan le plus familial de ce 21 juin sera au Jardin d’Acclimatation (Paris 16), avec une boum en plein air. Aux platines pour faire bouger parents et enfants dans l'après-midi, le DJ Martin Solveig proposera non seulement quelques-uns de ses plus grands tubes, mais aussi des musiques originales qu’il a créées pour Alma Studio, l’application d’histoires audio et sans écran qu’il a imaginée pour les 3-10 ans. A noter que chaque famille participante recevra un cadeau spécial Kids, à savoir un abonnement de 3 mois à l’application Alma Studio. Entrée 7€ ou inclus dans le pass illimité.

Festival 36h à Saint-Eustache

En entrée libre dans la grande nef de l’église Saint-Eustache (Paris 1er), les traditionnelles 36h de musiques (classique, sacré, électronique, actuelles) auront commencé la veille et continueront de battre leur plein le 21 juin, avec notamment au programme cette année Czesare, Ysé, le projet Loverman, Nina Versyp ou encore Alex Montembault.

Open air par Sacré Radio electro

Rendez-vous est donné à partir de 18h devant le bateau Concorde Atlantique, quai Anatole France (Paris 7), pour «un open air (plus grand), du soleil, un gros soundsystem qui arrose les quais, un sky dancer (oui oui), des artistes bouillants», annoncent les organisateurs, qui promettent de faire danser la foule jusqu’à 6h du matin.

Open Air Radio Cargo à Pantin

On sort un peu de la carte mais sans trop s'éloigner de la ville Lumière pour un vélo cargo soundsystem sur la place de la Pointe à Pantin (93), à quelques pas de la Villette. Un spot parfait pour festoyer de 19h à 23h le long du canal de l'Ourcq, avec une capacité de plus de 5000 personnes. La soirée se prolongera (de manière payante) de 23h à 5h, en intérieur cette fois, avec une After Party à DOCK B.

Hip Hop Block Party

A l'occasion d'une block party spéciale 50 ans de la culture hip hop, la rue Alphonse Baudin (Paris 11) prendra des allures new-yorkaises à partir de 18h. «On sort les platines MK2 sur les trottoirs, les DJ's prennent le contrôle des platines avec leurs vinyles, un MC pour crée une ambiance festive, tout le monde danse dans la rue. Le temps d'une nuit, Paris se transforme en Bronx en 1973», est-il annoncé.

Musique Méditerranéenne dans le jardin du musée Eugène Delacroix

Un voyage aux sonorités orientales attendra les visiteurs du jardin du musée Eugène Delacroix (au 6, rue de Furstenberg, Paris 6) à partir de 18h30. L'événement est gratuit, mais la réservation d’un billet est «fortement recommandée».

FIP dans le métro

Après un concert aux arènes de Lutèce l’an passé, cette année FIP prend le métro : la radio musicale publique sera diffusée sur les quais et dans les couloirs du métro parisien toute la journée du 21 juin. Quelques concerts surprises seront en outre organisés dans certaines stations, avec des artistes dont les noms n'ont pas encore été annoncés, et avec des musiciens jouant habituellement dans le métro, a précisé le directeur de la radio Ruddy Aboab. L'événement aura lieu le 21 juin de 07h00 à 19h00, en partenariat avec la RATP.

Animations au Bon Marché Rive Gauche

De 21h15 à 1h du matin, le Bon Marché (Paris 7) se joindra aux festivités avec au programme des délices culinaires signés la Grande Épicerie de Paris et des concerts (gratuits mais à réserver ici) de Malik Djoudi, Aurélie Saada (du duo Brigitte), Oete, Zaho de Sagazan et David Walters.

Ciné-concert à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Le mercredi 21 juin de 22h à 23h, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé participera à la Fête de la Musique. Dans le hall d’entrée, une séance gratuite et inédite de films en ciné-concert sera proposée au public. Un florilège de courts métrages muets issus de la Collection de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé sera accompagné en musique par un pianiste issu de la classe d'improvisation de Jean-François Zygel. Les accès à l’exposition Alexandre Dumas à l’écran qui se tient sur trois étages, aux jardins de la Fondation et à son salon de thé Le Studio seront libres. Les plus gourmands pourront en outre déguster une glace grâce au stand de glaces Glazed.