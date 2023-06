Kraven The Hunter : Aaron Taylor-Johnson incarne le redoutable ennemi de Spider-Man dans une bande-annonce sanglante

La bande-annonce de «Kraven The Hunter» voit Aaron Taylor-Johnson incarner le personnage de Sergei Kravinoff, l’homme qui deviendra Kraven le Chasseur, un des plus redoutables ennemis de Spider-Man, dont on découvre les origines dans ce film.

Féroce comme lion. La société Sony Pictures vient de dévoiler la bande-annonce de «Kraven The Hunter», le film centré sur le personnage de Sergei Kravinoff, et la manière dont ce dernier va devenir Kraven le Chasseur, un des plus redoutables ennemis de Spider-Man. C’est le comédien Aaron Taylor-Johnson qui incarne ce vilain dont le film raconte les origines.

C’est lors d’un safari avec son père (Russell Crowe), un criminel de haut rang et amateur de chasse, que Sergei se retrouve face à un lion. Ce dernier l’attaque alors que le jeune homme hésite à presser sur la détente de son fusil. Son paternel le laisse pour mort, estimant qu’il est trop faible. Mais la morsure du lion va donner à Sergei des super-pouvoirs qui vont le transformer en chasseur ultime.

«J’ai regardé la mort dans les yeux, et pour la première fois, je me suis vu tel que je suis», entend-on dire Sergei, avant qu’on ne le voit partir à la poursuite des hommes de son père. «Mon père met le diable dans le monde, je le supprime», dit-il. À la fin de la bande-annonce, on découvre furtivement un autre ennemi juré de Spider-Man, le Rhino. «Veux-tu savoir pourquoi on m’appelle le Rhino ?», lance l’acteur Alessandro Nivola, qui incarnera le personnage à l’écran, a priori à la fin du film. «Kraven The Hunter» est attendu dans les salles françaises à partir du 4 octobre prochain.