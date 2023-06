«Superman Legacy» : James Gunn se dit émerveillé par les dernières auditions pour les rôles principaux

C’est le week-end dernier que James Gunn, le patron de DC Studios, a fait passer les ultimes auditions pour les rôles de Clark Kent et de Lois Lane dans le film «Superman Legacy». Et selon le site américain Deadline, il a été émerveillé par les performances des acteurs.

Le choix final est pour bientôt. Selon le site américain Deadline, James Gunn a passé le week-end dernier à assister aux dernières auditions, réalisées en personne, des finalistes pour incarner les personnages de Clark Kent et de Lois Lane dans le film «Superman Legacy», dont il est l’auteur et le réalisateur. Et c’est sur le réseau social Bluesky que le grand patron de DC Studios s’est émerveillé des performances dont il a été témoin.

«Je suis époustouflé par certains de ces acteurs, parmi les meilleurs que j’ai pu voir et avec lesquels j’ai pu travailler», a-t-il écrit. Le film «Superman Legacy», attendu en salles le 9 juillet 2025, est éminemment stratégique pour James Gunn, puisqu’il permettra de lancer le premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres). L’histoire suivra le superhéros durant ses années de jeune adulte, au moment où il tente de trouver un équilibre entre ses racines kryptoniennes et son éducation humaine.

Il y a quelques jours, James Gunn a précisé dans un entretien accordé à l’émission «Inside of you with Michael Rosenbaum», que certains noms des finalistes pour les rôles de Clark Kent et Lois Lane étaient faux. Mais qu’il n’avait pas le temps de démentir ces informations. Selon les rumeurs, Nicholas Hoult (Mad Max : Fury Road), David Corenswet (Hollywood) et Tom Brittney (USS Greyhound : La Bataille de l'Atlantique) se disputeraient le rôle de l’Homme d’acier. Tandis qu’Emma Mackey (Sex Education), Rachel Brosnahan (La Fabuleuse Madame Maisel) et Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) auraient auditionné pour le rôle de la célèbre journaliste du Daily Planet.