Indiana Jones 5 : Harrison Ford révèle la véritable raison de son retour dans la peau du personnage

Harrison Ford endosse à nouveau le rôle d’Indiana Jones dans le cinquième volet de la saga, «Le cadran de la destinée», en salles ce mercredi 28 juin. L'acteur de 80 ans a révéler la raison de son retour dans la peau du célèbre archéologue.

Un rôle qui a défini sa carrière. Près de 15 ans après le 4e volet des aventures du Dr Jones, Harrison Ford va incarner Indy dans le nouvel opus de la saga cinématographique, «Indiana Jones : Le cadran de la destinée». Un film attendu ce mercredi 28 juin dans les salles françaises. Mais pourquoi le comédien a-t-il accepté de reprendre le rôle du célèbre archéologue le temps d’une ultime aventure ? C’est la question à laquelle il a répondu dans les colonnes du site américain Esquire.

«Je voulais savoir ce qui lui était arrivé et la manière dont il avait géré tout cela. Le réalisateur James Mangold et moi-même avons travaillé conjointement, notamment sur une scène. Celle où je me réveille en sous-vêtements avec un verre vide à la main, ce qui était mon idée. Je voulais voir Indiana Jones mal en point, pour pouvoir lui faire remonter la pente jusqu’au sommet», explique-t-il.

Une conclusion voulue aussi par l'acteur

Harrison Ford a pris énormément de plaisir à retrouver le célèbre archéologue pour ce dernier tour de piste, et il a eu l’opportunité, avec James Mangold, de pouvoir soigner la sortie de ce personnage selon ses propres termes.

Dans «Le cadran de la destinée», Indiana Jones voit sa vie personnelle tomber en lambeaux, avec son mariage qui bat de l’aile, et le monde académique qui attend avec impatience son départ à la retraite. Quand il apprend que le gouvernement a embauché d’anciens scientifiques nazis pour remporter la course dans la conquête de l’espace contre l’Union Soviétique, Indiana Jones n’a d’autre choix que d’embarquer dans une nouvelle aventure afin d’empêcher des gens qu’il sait dangereux de mener à bien leur véritable, et terrible, objectif.