DC Studios : James Gunn promet de ne pas céder à la facilité pour les films de super-héros

Dans une interview accordée à Michael Rosenbaum pour le podcast «Inside of you», James Gunn a décliné sa vision pour le DCU – DC Universe – à la tête de DC Studios, en promettant de ne jamais céder à la facilité pour raconter les histoires des super-héros dont il a la charge.

Ce n’est pas un problème de quantité, mais de qualité. Interrogé par Michael Rosenbaum dans le podcast «Inside of you», à propos de sa prise de fonction à la tête de DC Studios avec le producteur Peter Safran, et de ses ambitions pour le DCU – DC Universe – dont il est l’architecte, James Gunn a fait une promesse aux fans. Celle de toujours se montrer respectueux des histoires dont ils ont la charge, et de faire son possible pour obtenir le meilleur résultat.

Le réalisateur de la trilogie des «Gardiens de la Galaxie» chez Marvel sera responsable de lancer le premier chapitre du DCU baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres) – qui compte pour le moment pas moins de 5 films et 5 séries en développement – avec le film «Superman Legacy» dont il est le scénariste et le réalisateur, et dont la sortie est prévue pour le 9 juillet 2025. Selon lui, le problème des films de superhéros n’est pas leur trop grand nombre. Mais que le niveau d’exigence n’est tout simplement pas à la hauteur.

«On a cédé à la facilité avec les histoires de superhéros. Et on est rendu à un point où on se dit : ‘Tiens, c’est un superhéros, et si on en faisait un film’. Et après : ‘Faisons une suite, parce que le premier a fonctionné’. Mais ils ne se demandent pas : ‘Pourquoi cette histoire est spéciale ? Comment se démarque-t-elle des autres ? Quel est le message central ? Pourquoi ce personnage est important ? Qu’est-ce qui fait que cette histoire est à ce point spéciale que des gens sont prêts à venir la voir au cinéma ?’», lance-t-il.

Pour James Gunn, les films de superhéros ont tendance à s’enchaîner sans raison, et surtout, sans que les personnages principaux ne soient respectés. «Tout est devenu trop générique», explique-t-il. Il avance ainsi qu’il est important de développer différents genres, en parallèle de celui qu’est le film de superhéros, afin de donner une saveur particulière à chaque film.

«J’aime les films de superhéros sérieux, mais aussi ceux qui jouent sur l’humour. J’aime les enquêtes criminelles, mais menées par des superhéros. J’aime voir des choses différentes et variées, contrairement à cette même histoire qu’on nous rabâche sans cesse», poursuit-il.