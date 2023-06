Gustav Klimt : une toile du maître vendue aux enchères pour 86 millions d'euros bat le record d'Europe

Un tableau du plus célèbre des peintres autrichiens, Gustav Klimt, a été vendu aux enchères, ce mardi à Londres, pour 74 millions de livres sterling, soit environ 86 millions d'euros, battant ainsi le record de la plus grosse vente aux enchères en Europe.

La «star de la saison estivale d'enchères à Londres, mais aussi l'une des plus belles et précieuses jamais offertes en Europe», la «Dame à l'éventail» de Klimt a répondu aux attentes, ce mardi 27 juin, en étant adjugée à 86 millions d'euros lors d'une vente organisée par la maison Sotheby's.



Une fois ajouté les frais inhérents à la vente, l'acheteur, dont l'identité n'a pas été dévoilée, devra débourser plus de 85 millions de livres. La «Dame à l'éventail» détrône ainsi le précédent record européen détenu depuis février 2010 par une sculpture d'Alberto Giacometti, «Homme qui marche I», qui s'était vendue à l'époque pour 65 millions de livres, déjà chez Sotheby's.

Une oeuvre typique de Klimt

«Respirant la liberté et la spontanéité, (le portrait) reflète la joie de Klimt à le peindre et à célébrer la beauté dans sa forme la plus pure», estime la maison de vente. «Captivante par son fond de motifs orientaux, sa palette de turquoise, jaune, rose, violet et orange et la beauté confiante de son modèle anonyme, l'allure de l'œuvre n'a pas faibli : plus d'un siècle après sa peinture, elle continue de charmer et intrigue».

A propos de sa figure féminine, Thomas Boyd-Bowman, directeur principal du Département d'art impressionniste et moderne de Sotheby's note sa modernité. «Alors que la société a changé, avec des éléments plus radicaux encourageant l'égalité entre les sexes - et même la discussion sur le désir féminin - la représentation des femmes s'est centrée sur un paradoxe dans lequel les femmes ne pouvaient être que saintes ou pécheresses», explique-t-il, relevant que «l'art de Klimt - moderne à la fois dans la forme et la sensibilité - a évité de telles dichotomies».

Le peintre affectionnait la représentation des femmes à la fois douces et directes, érotiques et vulnérables, élégantes et animales. Dans cette toile justement, Kimt a imaginé une silhouette séduisante qui révèle son épaule tout en couvrant timidement sa poitrine.

Des records toujours à battre

Gustav Klimt avait peint cette toile en 1917, une année avant sa mort en 1918 à 55 ans. Le record mondial dans une vente aux enchères est également détenu par un tableau de Klimt, «La forêt de bouleaux» (1903) vendu l'an dernier pour 104,5 millions de dollars (95,3 millions d'euros) chez Christie's à New York.

L'année dernière, lors d'une vente aux enchères chez Christie's à New York de la collection d'art du cofondateur de Microsoft Paul Allen, un tableau de Klimt, «Birch Forest» avait été vendu pour 104,5 millions de dollars.