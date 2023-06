Prix Joséphine : découvrez les artistes en lice pour cette récompense alternative aux Victoires de la Musique

Les organisateurs de la deuxième édition des Prix Joséphine, alternative aux Victoires de la musique qui récompense la diversité, la nouveauté et l’audace en musique, ont annoncé ce lundi soir les dix albums qui seront cette année en compétition, pour les récompenses décernées le 27 septembre.

Qui succédera à November Ultra, première lauréate du Prix Joséphine l'an passé ? Zaho de Sagazan, la révélation de l'année avec son premier album «La symphonie des éclairs», et le collectif franco-algérien Acid Arab et leur opus «Trois» font partie de la liste des nommés pour le meilleur album, annoncée ce lundi soir.

Sont également en lice Benjamin Epps («La grande désillusion»), BlauBird («Le ciel est partout»), Blick Bassy («Madiba»), Eesah Yasuke («Prophétie»), Flavien Berger («Dans cent ans»), Prince Waly («Moussa»), Tuerie («Papillon Monarque») et Voyou («Les royaumes minuscules»).

Le Prix Joséphine a pour particularité d'être conduit par un jury d'artistes, dont le président est cette fois Eddy de Pretto. Parmi les jurés, on trouve notamment Arthur Teboul (chanteur de Feu ! Chatterton) et les jumelles du groupe Ibeyi.

Le Prix Joséphine tient son nom de Joséphine Baker et du titre «Osez Joséphine» d'Alain Bashung. Cette nouvelle récompense est née de la frustration du palmarès des Victoires de la musique, critiquées ces dernières années pour leur manque de diversité. Les Flammes, nouvelle cérémonie dédiée au rap et à ses courants, a également vu le jour sur le même terreau de ce constat. Le 27 septembre, les finalistes du Prix Joséphine se produiront en live au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Retransmise en direct sur Fip, la soirée culminera avec la remise du prix de l'album de l'année 2023.