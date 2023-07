Superman Legacy : qui est David Corenswet, le nouveau Superman de DC Studios ?

Après Christopher Reeves, Brandon Routh, et Henry Cavill, c’est au tour de David Corenswet d’incarner Clark Kent, alias l’Homme d’acier, dans «Superman Legacy» de James Gunn. Voici tout ce qu’il faut savoir à propos de l’acteur.

Une parfaite incarnation. Attendu dans les salles françaises le 9 juillet 2025, le film «Superman Legacy» aura la lourde responsabilité de lancer le premier chapitre du reboot du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres) voulu par James Gunn – qui en sera le réalisateur et le scénariste – et Peter Safran, les deux hommes nommés à la tête de DC Studios fin octobre 2022. Et c’est David Corenswet qui a été choisi pour enfiler le costume du super-héros autrefois incarné au cinéma par Christopher Reeves, Brandon Routh, et Henry Cavill.

Fils d’un ancien acteur de théâtre, formé sur les planches et à la prestigieuse Juilliard School de New York d’où il ressort diplômé en 2016, David Corenswet a été biberonné aux grands classiques hollywoodiens par ses parents. «Nous avons grandi en regardant les films de Fred Astaire et Giner Rogers, Cary Grant, et Katharine Hepburn, et j’ai regardé ‘Singin in the rain’ une douzaine de fois. (…) C’est tout ce que nous regardions. Nous n’avions pas le câble, et nous n’avions pas le droit de regarder la télévision, mais nous pouvions regarder ces films autant que nous le souhaitions», racontait-il en 2020 au site américain MTV.

Révélé grâce à Ryan Murphy

David Corenswet est également un fan de la saga Star Wars, et raconte avoir passé des après-midi entiers à prétendre être un Jedi quand il jouait à la maison. La carrière du comédien se lance véritablement en 2018 avec le film «Affairs of State». C’est le rôle de River Barkely qu’il obtient dans la série «The Politician» de Ryan Murphy, sur Netflix, qui permet de le révéler aux yeux du grand public. En 2020, c’est encore avec Ryan Murphy qu’il travaille en rejoingnant le casting de la mini-série «Hollywood», toujours sur Netflix.

En plus de «Superman Legacy», David Corenswet sera prochainement au générique de «Twisters», la suite du film «Twister» de 1996 avec Helen Hunt et Bill Paxton. Il y donnera la réplique à Daisy Edgar-Jones, Glenn Powell, et Anthony Ramos. Côté vie privée, le comédien se montre très discret. Sur les réseaux sociaux, il aime toutefois prendre la pose avec son chien, Spaniel, un Cavalier King Charles très mignon.

David Corenswet devrait incarner le rôle de Superman pour les années à venir, James Gunn souhaitant créer, avec le DCU, un nouvel univers réunissant les super-héros de DC Comics à l manière de ce qu’a fait Marvel avec le MCU. Dans «Superman Legacy», il donnera la réplique à Rachel Brosnahan, qui a hérité du rôle de Lois Lane.