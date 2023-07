«Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1» : on a vu le nouveau volet de la saga avec Tom Cruise, et voici ce qu'on en a pensé

Après de multiples reports en raison de la pandémie, «Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1» sort enfin le 12 juillet prochain au cinéma. Avec ce septième et nouveau volet de la saga à couper le souffle, Tom Cruise va atomiser le box-office.

Rien n’est impossible pour Tom Cruise qui s’apprête de nouveau à sauver le monde. Dans le très attendu «Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1», en salles le 12 juillet prochain, la star qui vient de souffler ses 61 ans revient pour la septième fois dans la peau d’Ethan Hunt. Un espion aux faux-airs de super-héros embarqué dans une course folle autour du monde où le temps semble ne pas avoir d’emprise sur lui, et au cours de laquelle il défie la mort, pourtant conscient qu’il n’est pas invincible (même si on reste persuadé du contraire).

It takes a true team effort to perform and film one of the most dangerous sports in the world - Speed Flying. pic.twitter.com/4jHSM1dMMA — Tom Cruise (@TomCruise) June 29, 2023

Après s’être élancé du plus haut bâtiment du monde à Dubaï («Protocole Fantôme»), s’être accroché au flanc d’un Airbus en plein vol («Rogue Nation»), et avoir sauté d’un Boeing à plus de 7.500 mètres d’altitude, avant d’ouvrir son parachute à la dernière minute («Fallout»), voici notre héros se jetant d’une montagne avec sa moto pour effectuer un base jump à haut risque. Dans ce nouveau volet de la franchise adaptée de la série à succès dès 1996, et qui signe les retrouvailles de Tom Cruise avec le réalisateur Christopher McQuarrie, Ethan Hunt est plus que jamais mis à l’épreuve, devant naviguer à l’aveugle. Il doit se battre sur le toit d’un train qui roule à pleine vitesse, conduire un bolide d’une seule main, mais surtout traquer une nouvelle arme qui menace l’humanité. Une quête qui l’obligera à affronter les fantômes de son passé, à commencer par un mystérieux Gabriel.

«L’idée était de remonter le fil de son histoire, mais sans avoir recours à des flash-back ou du «de-aging» (technique de rajeunissement utilisée dans «Indiana Jones et le cadran de la destinée», ndlr) ce qui, narrativement parlant, est un challenge, a récemment reconnu le cinéaste à nos confrères de Première. Comment raconter le passé d’un personnage sans aller dans le passé - ou disons, le moins possible ? C’est coton. L’idée est toujours de montrer plutôt que de dire», comme dans le cinéma muet.

Grace, formidable alter ego féminin d'Ethan Hunt

Pour cette mission périlleuse, le célèbre espion est toujours accompagné de ses fidèles Luther Stickell et Benji Dunn, petits génies de l’informatique rattachés de longue date au IMF. Les fans retrouveront aussi Alanna Mitsopolis, alias «La veuve blanche», qui se livrera à un double jeu machiavélique, ainsi qu’Eugene Kittridge qui revient en directeur de la CIA après avoir accusé à tort Ethan Hunt d’être une taupe. «Pour Eugene Kittridge, malgré les années qui ont passé, la mission d'Ethan Hunt est toujours la même, c'est une mission personnelle autour du bien et du mal», précise par ailleurs son interprète, l’acteur Henry Czerny, dans les notes de production.

Tom Cruise et Hayley Atwell, nouvelle recrue de la bande (© 2023 Paramount Pictures.)

Face à un Tom Cruise quasiment de toutes les scènes, Hayley Atwell, connue pour incarner l’agent Carter dans l’univers Marvel, parvient à s’imposer dans la peau de Grace, véritable loup solitaire qui deviendra l’alter ego féminin d’Ethan Hunt. Une outsider qui impulse fraîcheur et humour à cette saga en perpétuelle évolution, tout comme la Française Pom Klementieff (Mantis dans «Les gardiens de la galaxie») qui poursuit Tom Cruise dans les ruelles de Rome ou les canaux labyrinthiques de Venise avec une ténacité qui pourrait sans nul doute effrayer les plus redoutables méchants.

Des cascades sans trucages, efficaces et spectaculaires

Avec ses cascades spectaculaires - qui restent la marque de fabrique de la saga -, ses courses poursuites, ses explosions et ses ingénieux gadgets technologiques, «Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1» remplit parfaitement le cahier des charges, et offre aux spectateurs un divertissement de haut vol galvanisant, du grand spectacle dans la lignée des plus belles productions d’action et d’espionnage hollywoodiennes. Adversaire de taille de James Bond, Tom Cruise relève avec brio cette nouvelle mission qui devrait, après le carton de «Top Gun : Maverick» (du même Christopher McQuarrie), confirmer son statut de légende vivante du cinéma.

Après deux heures et quarante-trois minutes d’action intense et de suspense, on reprend enfin son souffle, impatient de découvrir le second volet qui devrait sortir le 26 juin 2024. A condition que la grève des scénaristes (et des acteurs ?) à Hollywood ne vienne pas perturber l’agenda.