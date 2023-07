Bob Marley : le premier trailer de «One love» annonce un biopic prometteur

La bande-annonce de «One love», biopic du réalisateur Reinaldo Marcus Green (La méthode Williams) consacré à la vie de Bob Marley, a été dévoilée. Elle augure un long métrage prometteur, attendu en salle en janvier prochain.

Un destin hors normes. Après l’affiche, il y a quelques jours, la bande-annonce de «One Love» a été partagée par Paramount Pictures, dévoilant un peu plus les contours de ce biopic consacré à la vie et à la carrière de Bob Marley.

Des premières images qui révèlent l’acteur Kingsley Ben-Adir dans le rôle de la légende du reggae. Ce dernier fait son effet dans la peau de la star jamaïcaine, décédée en 1981 à l’âge de 36 ans, d’un cancer. «Où veux-tu commencer ?», lance alors à l'image l’un des membres des Wailers tandis que le groupe s’apprête à monter sur scène devant une foule en délire. «Par le début», lui répond Bob Marley, campé par Kingsley Ben-Adir. Des studios aux concerts, en passant par la tentative d'assassinat sur Bob Marley et le message de paix qu’a voulu adresser l'artiste à travers sa musique seront dès lors au centre de ce biopic réalisé par Reinaldo Marcus Green à qui l'on doit «La méthode Williams».

La tentative d’assassinat sur Marley au cœur de ce trailer

Porté par le tube «Jammin», ce premier trailer revient notamment sur un épisode très précis de la vie de Bob Marley : la tentative d’assassinat dont a fait l’objet l’artiste en 1976, deux jours avant le Smile Jamaica concert. Un concert devenu historique, organisé par le premier ministre jamaïcain de l’époque, le socialiste Michael Manley, pour promouvoir la paix alors que le pays est en proie à d’extrêmes violences.

Pour mémoire, cette tentative d’assassinat n’a jamais été résolue. De nombreuses hypothèses ont été avancées. Selon les théories cet acte aurait été commis par le Jamaica Labour Party (JLP), parti opposé à Michael Manley. Mais le parti de Manley lui-même, le PNP, dont les hommes chargés d’assurer la sécurité devant le domicile de Bob Marley étaient absents au moment des faits, pourrait selon d'autres figurer parmi les commanditaires potentiels afin de faire de Bob Marley un martyr entre autres spéculations.

Le nom de la CIA a également été avancé, alors que le gouvernement américain voyait d’un mauvais œil la politique socialiste de Michael Manley. Sans compter que des histoires de dettes et de vengeance pourraient aussi être à l’origine de cette tentative, à laquelle l’artiste, sa femme, blessée par un tir lors de l'attaque, mais aussi les Wailers sont sortis vivants.

Le comédien britannique de 37 ans a été à l’affiche en 2021 de «One night in Miami...» dans le rôle de Malcom X, qui lui a valu une nomination dans la catégorie révélation de l'année lors des BAFTA. On le retrouvera également prochainement dans le film de Greta Gerwig «Barbie».

Le long métrage met également en vedette Lashana Lynch (Doctor Strange in the multiverse of madness, Mourir peut attendre...) dans le rôle de sa femme Rita.

Produit en partenariat avec la famille de l'artiste, «One love» est attendu en France le 10 janvier 2024.