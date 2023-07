«Oppenheimer» de Christopher Nolan : Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon... le casting du film réuni à l'avant-première parisienne

En attendant la sortie du film le 19 juillet en salles, Christopher Nolan et les acteurs d’«Oppenheimer» étaient présents mardi soir au Grand Rex, à Paris, pour l’avant-première mondiale.

Le cinéma hollywoodien brillait mardi soir au Grand Rex, à Paris. Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Jason Clarke ou encore Robert Downey Jr… tous les acteurs du film «Oppenheimer», ainsi que son réalisateur Christopher Nolan, ont foulé le tapis rouge à l’occasion de l’avant-première mondiale.

Une nouvelle soirée magnifique se termine au #GrandRex. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ! #OppenheimerLeFilm pic.twitter.com/uKGdC1WPBW — Le Grand Rex (@LeGrandRex) July 11, 2023

Les fans étaient nombreux à se presser à l’entrée pour apercevoir leurs idoles et obtenir des autographes. Les plus chanceux ont pu découvrir ce biopic de trois heures portant sur le père de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer, qui sortira au cinéma le 19 juillet prochain.

Avant la projection officielle dans un lieu qui n’a pas été choisi par hasard, Christopher Nolan a tenu en effet à remercier la salle mythique parisienne, laquelle a accepté de diffuser son film «Memento» il y a vingt-trois ans alors que «personne ne voulait le montrer».

A en croire les premiers retours à l’issue de cette soirée événement, le long-métrage adapté de «American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» de Kai Bird et Martin J. Sherwin, serait - encore - une leçon de cinéma magistrale orchestrée par le père d’«Inception» et d'«Interstellar».