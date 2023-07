«Wonka» : Timothée Chalamet dans la peau du célèbre chocolatier dans la première bande-annonce féérique

La première bande-annonce de «Wonka» vient d’être dévoilée. Timothée Chalamet succède à Johnny Depp dans ce préquel consacré à la jeunesse du célèbre héros de «Charlie et la chocolaterie».

Avec «Wonka» attendu au cinéma le 13 décembre prochain, et dont la bande-annonce vient d’être dévoilée, Timothée Chalamet ajoute une nouvelle corde à son arc. L’acteur de «Call me by your name» et «Dune», qui se glisse dans la peau de Willy Wonka, chante et danse en effet dans ce préquel de «Charlie et la chocolaterie», adapté du classique de Roald Dahl.

Le personnage de Willy a notamment été incarné par le passé par Gene Wilder dans les années 1970, et la star américaine Johnny Depp dans l’œuvre de Tim Burton, sortie en 2005.

Dans cette nouvelle production signée Paul King («Paddington»), l’acteur est accompagné, entre autres, de Sally Hawkins, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, ou encore Hugh Grant que l’on aperçoit sur ces premières images dans le costume d’Oompa Loompa.