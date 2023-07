Grève des acteurs : Matt Damon explique pourquoi il soutient le mouvement

Alors que la grèves des acteurs a débuté jeudi à minuit, heure de Los Angeles, Matt Damon a expliqué, hier sur le tapis rouge de l’avant-première d’«Oppenheimer» à Londres, pourquoi il soutenait le mouvement, avant de quitter la projection en compagnie de ses co-stars dès que la grève a été votée.

«Faire ce qui est juste pour les acteurs». Interrogé hier à Londres à l’avant-première d’«Oppenheimer», Matt Damon a manifesté son soutien à la grève des acteurs, votée hier soir et lancée dès ce matin, 7h (heure GMT). L’artiste également producteur n’a pas hésité à soutenir le mouvement.

Au micro de Deadline, l'acteur a expliqué qu'il s'associait au mouvement afin qu'un accord «juste» soit trouvé. «Je viens juste de lancer un petit studio indépendant et nous travaillons sur trois films et demi. L'un d'entre eux est à l’arrêt en ce moment», a commencé l'acteur. «Nous attendons juste que tout se résolve», a-t-il poursuivi, avant d'insister sur l'importance de trouver un accord décent pour les interprètes.

«Ça va être difficile pour les acteurs, les 160.000 acteurs, et personne ne veut que le travail s'arrête, mais si notre direction dit que l'accord n'est pas juste, alors nous devons tenir bon jusqu'à ce que nous obtenions un accord qui soit juste pour les acteurs qui travaillent», a fait savoir Matt Damon. «C'est la différence entre avoir des soins de santé ou ne pas en avoir pour beaucoup d'acteurs, et nous devons faire ce qui est juste pour eux», a souligné la star.

#Oppenheimer star Matt Damon on SAG-AFTRA going on strike: “If our leadership is saying that the deal isn’t fair, then we gotta hold strong until we get a deal that’s fair for working actors. It’s the difference between having healthcare and not for a lot of actors, and we gotta… pic.twitter.com/wPjEKn9iSe

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 14, 2023