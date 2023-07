Hollywood : pourquoi les acteurs font-ils grève ?

Après les scénaristes, en grève depuis le 2 mai, demandant une hausse de rémunération et des garanties sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, c’est au tour des acteurs de se mettre à l’arrêt. Les comédiens américains ont lancé un mouvement de grève qui risque de paralyser l'industrie cinématographique.

Un mouvement inédit dans le monde du cinéma. Les acteurs américains ont lancé ce vendredi 14 juillet à minuit, heure de Los Angeles, un mouvement de grève massif. Le syndicat des acteurs SAG-AFTRA a initié le mouvement après l’échec des négociations avec les studios et les plates-formes de streaming.

Fran Drescher, présidente de l’organisation qui représente près de 160.000 acteurs et professionnels du monde du cinéma et de la télévision, s’est félicitée de cet évènement : «C’est un moment historique».

«Nous n’avions pas le choix. C’est nous qui sommes les victimes. Nous sommes victimes d’une entité très cupide», a estimé l’ancienne vedette de la série «Une nounou d’enfer».

Elle a par ailleurs ajouté que ce mouvement de grève est une nécessité : «Si nous ne nous levons pas maintenant, […] nous risquons tous d’être remplacés par des machines et des grandes entreprises qui se préoccupent plus de Wall Street que de vous et de votre famille».

Plusieurs grosses productions impactées

Le mouvement avait été initié par les scénaristes en mai dernier, et s’est désormais transformé en double mouvement social, du jamais vu depuis 1960 à Hollywood. Cette double grève menace de paralyser totalement la production de séries et de films.

A l’origine de ce mouvement social, une demande de revalorisation des salaires et cachets, qui ont bien diminué avec l’arrivée du streaming. De plus, les grévistes demandent à être protégés de l'usage de l'intelligence artificielle et ainsi éviter que cette dernière puisse générer des scripts, ou encore cloner leur image et leur voix.

L’Alliance des producteurs de cinéma et de séries (AMPTP), représentante des studios et plates-formes de streaming, a estimé que cette grève «conduira à des difficultés financières pour des milliers de personnes».

De son côté, Bob Iger, le patron de Disney, a fustigé des exigences «irréalistes» de la part des acteurs.

Plusieurs productions devraient être fortement impactées, comme la cinquième saison de la série Stranger Things sur Netflix, dont la sortie sera retardée. Aussi, d’après les informations du Parisien, le tournage du nouveau Marvel, «Thunderbolts», est interrompu depuis le 26 mai, et Disney a pris la décision de modifer les dates de premières de tous les films Marvel et Avatar.