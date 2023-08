Napoleon : Ridley Scott révèle les gros doutes de Joaquin Phoenix juste avant le tournage

Le tournage du biopic «Napoleon» a donné du fil à retordre à son interprète principal Joaquin Phoenix. Le réalisateur Ridley Scott révèle que la star du «Joker» était pétrie de doutes jusqu’au dernier moment quant à la manière d’incarner le personnage.

Joaquin Phoenix ne «savait pas quoi faire» à deux semaines du tournage du film «Napoleon», a révélé le réalisateur Ridley Scott («Blade Runner», «Thelma et Louise», «Gladiator») dans une interview parue cette semaine dans le magazine Empire.

L’acteur n’avait tellement aucune idée de comment aborder son personnage de Napoléon Bonaparte, que Ridley Scott confie avoir dû rediscuter en profondeur de chaque scène avec lui.

«Quand il m'a dit ‘Je ne sais pas quoi faire’, j'ai répondu : ‘Oh mon Dieu. Bon, viens t'asseoir.’ On s'est assis pendant dix jours, et toute la journée on reprenait tout, scène après scène. C'était une sorte de répétition. Nous avons tout repris dans les moindres détails», a-t-il dit.

Le choix de Ridley Scott pour incarner le rôle-titre de son biopic s’était porté sur Joaquin Phoenix après l'avoir vu dans le film «Joker», qui lui avait valu l’Oscar du meilleur acteur en 2019. «J’observais Joaquin et je me répétais : Ce démon est Napoléon Bonaparte, il lui ressemble tellement».

Durant la conception du film, Joaquin a demandé beaucoup de réécritures du scénario, fait aussi savoir Ridley Scott. «Avec Joaquin, on peut réécrire tout un foutu script s'il ne se sent pas bien avec», dit-il. «Et c'est plus ou moins ce qu'il s'est produit avec Napoleon. On a défait tout le film pour l'aider à se concentrer sur qui était Bonaparte. [...] Et ça a rendu l'ensemble encore meilleur et plus ambitieux», a-t-il ajouté.

Un personnage controversé

Toujours pour le magazine Empire, Ridley Scott est aussi revenu sur la personnalité complexe de Napoléon Bonaparte, figure historique ambivalente et controversée, se risquant à une étrange comparaison : «Je le compare à Alexandre le Grand, Adolf Hitler ou Staline. Il a beaucoup de casseroles à son actif. En même temps, il avait ce courage remarquable, cette manière de dominer. À ce titre, il était extraordinaire».

Le réalisateur promet une fresque historique qui devrait dépeindre les grandes batailles et les horreurs qu’il a perpétrées, ainsi que sa vie intime auprès de Joséphine de Beauharnais (incarnée par Vanessa Kirby).

Joaquin Phoenix prévient néanmoins qu’il ne s’agira pas de retracer l’histoire du personnage controversé dans son exhaustivité : «Si vous voulez vraiment comprendre Napoléon, vous devriez faire vos propres recherches et lectures. Parce qu'avec ce film, vous verrez cette expérience à travers les yeux de Ridley. C'est un monde tellement complexe.»