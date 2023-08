Jamie Foxx : accusé d'antisémitisme, l'acteur s'excuse auprès de «la communauté juive» sur Instagram

L’acteur américain Jamie Foxx a présenté ses excuses «à la communauté juive» ce dimanche 6 août, via un post Instagram, après avoir été accusé d’antisémitisme en raison d’une publication effectuée sur le même réseau social ce vendredi.

Un dérapage et des excuses publiques. Convalescent après avoir été hospitalisé pendant plusieurs mois en raison d’une «complication médicale», Jamie Foxx a fait polémique à cause d'une publication sur son compte Instagram ce vendredi.

Le post, supprimé quelques heures après sa mise en ligne, a engendré des critiques massives à l’encontre de l’acteur âgé de 55 ans. «Ils ont tué ce mec qui s’appelle Jésus… Qu’est-ce que tu crois qu’ils vont te faire?», avait publié l’Américain ce vendredi. Le message était accompagné des hashtags #fakefriends et #fakelove, signifiant respectivement «faux amis» et «faux amour».

Face aux accusations d’antisémitisme lancées par les fans à son encontre, Jamie Foxx a tenu à s’expliquer et à s’excuser dans une nouvelle publication sur son compte Instagram ce samedi.

«Je veux m’excuser auprès de la communauté juive et de toute personne qui a été offensée par mon post. Je sais maintenant que mon choix de mots a offensé et je m’excuse. Cela n’a jamais été mon intention», a expliqué l’ancien compagnon de l’actrice Katie Holmes.

«Pour clarifier, j’ai été trahi par un faux ami et c’est ce que je voulais dire par «ils», rien de plus. Je n’ai que de l’amour pour tout le monde dans mon cœur. J’aime et je soutiens la communauté juive. Mes plus profondes excuses à toute personne qui été offensée. Rien que de l’amour pour toujours», a conclu l’acteur oscarisé pour son rôle dans «Ray» en 2005.