50 ans du hip-hop : quel est le premier titre officiel du genre ?

Cette année, on célèbre le 50e anniversaire de la naissance du hip-hop. Les racines de ce mouvement artistique, né dans les ghettos de New York et depuis devenu la culture urbaine la plus répandue, font aujourd’hui encore débat, tout le monde ne s’accordant pas sur le titre du premier morceau du genre.

Quel est le tout premier morceau hip-hop de toute l'Histoire ? A cette question il est généralement admis de répondre le mythique titre de Sugarhill Gang : «Rapper’s Delight», sorti en 1979 et considéré par certains comme le meilleur morceau de tous les temps du genre.

Ce premier tube avait été mis en boîte en deux temps trois mouvements sur une rythmique de Chic. Wonder Mike, Master G et Big Bank Hank donnèrent tout pour une poignée de dollars, sans savoir que les ventes allaient bientôt exploser et faire à jamais entrer le rap sur le devant de la scène culturelle mondiale.

A cette époque, le hip-hop était déjà bien bouillonnant, mais prospérait dans l’ombre. Il ne serait d'ailleurs en réalité pas factuellement juste de considérer «Rapper's Delight» comme le tout premier titre hip-hop. Un autre vinyl est souvent cité pour avoir été enregistré quelques semaines auparavant. Il s’agit de «King Tim III (Personality Jock)», de Fatback Band.

Bill Curtis du Fatback Band a toujours affirmé que son disque de rap était sorti environ trois semaines avant «Rapper's Delight». Mais l'irresistible dance-groove du Sugarhill Gang a connu un tel succès, sur les ondes et dans les discothèques, qu’il l’avait éclipsé.

Ce titre est sorti pour la première fois sur le label Spring Records et marquerait le vrai début du hip-hop enregistré en tant que tel. «'King Tim' reste une claque de hip-hop, mélangeant de manière transparente un rap old-school lisse à un mélange intensément funky d'orgue, de coups de cor énergiques et d'une ligne de basse implacable», déclare ainsi le All Music Guide en ligne dans sa critique de «Fatback XII».

Si ces deux titres sont communément reconnus comme les premiers enregistrés en tant que rap/hip-hop, il y avait déjà eu du rap avant, en particulier avec Blondie sur le mythique «Rapture».

Certains morceaux de Gil Scott Heron ou The Last Poets du début des années 1970 peuvent aussi être considérés comme les précurseurs.

Et même Led Zeppelin et «The Crunge» pour certains mélomanes...

D’autres, affirment que des artistes de jazz, tels que Louis Armstrong, Ella Fitzgerald et Al Jarreau, rappaient sur des disques.

Et, bien sûr, on ne peut oublier Bob Dylan et sa scansion si spéciale dans l’iconique «Subterranean Homesick Blues» sorti en 1962.

beaucoup de papas mais un berceau : New York

Dj Kool Herc est reconnu comme un des fondateurs, si ce n'est LE fondateur du mouvement hip-hop. Lors de ses «block parties» (premières de l'Histoire du nom), il passait de la soul et du funk : James Brown, Curtis Mayfield, Pleasure... Il avait remarqué que les passages les plus dépouillés des titres étaient aussi les plus appréciés. Aussi le 11 août 1973, au pied d'un immeuble HLM au 1520 Sedgwick Avenue, dans le Bronx, ce DJ d'origine jamaïcaine, de son vrai nom Clive Campbell, s'est amusé à boucler ces «breaks» sur ses platines : le «breakbeat» était né.

Grand Wizzard Theodore est répertorié quant à lui comme l'inventeur du scratch.

Kurtis Blow est lui considéré comme le premier rappeur à avoir signé avec un label majeur. Il restera aussi le premier à remporter un single d'or certifié ainsi que le premier à faire une tournée internationale.

Le premier disque démontrant l'art du DJ est probablement «Adventures On The Wheels Of Steel» de Grandmaster Flash (1980).

Le premier avec un DJ et un MC, «Sucker MCs» de Run-DMC (1983).