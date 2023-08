Angèle : cette fausse chanson générée par une IA fait le buzz

Mise en ligne lundi sur les réseaux sociaux, un faux titre d'Angèle, imitant la voix et le style de la chanteuse, fait un buzz incroyable.

Angèle ou pas ? Les fans de la chanteuse belge ont eu la surprise d'entendre un chanson inédite cette semaine. La voix est la même, le ton aussi, mais les textes sont en revanche assez éloignés de son univers habituel :

«Du ice et de l'or, gun près du corps, l'argent d'la mort, jeune moula qui sort». Les mots employés ont en effet de quoi déconcerter.

Angèle sur du Heuss l'enfoiré ft. Gazo, en vrai y'a ça sur les plateformes ça stream pic.twitter.com/uDeWBP7aVN — (@lnkhey) August 7, 2023

Et pour cause, ces lyrics tout droit sorties de l'univers du hip-hop sont celles du titre «Saiyan» de Heuss l'enfoiré, en featuring avec Gazo, sorti il y a quelques mois.

Le travail d'orfèvre d'un beatmaker

C'est un beatmaker malin, Lnkhey, qui a réussi ce tour de force en utilisant des outils d'intelligence artificielle pour reprendre le titre. Il explique avoir «refait la prod» et chanté lui-même, avant d'intégrer sa version dans un logiciel de création musicale couplé à un «voice model» d'Angèle. Les mélodies de départ, plutôt hip-hop, ont ainsi été modifiées pour coller aux sonorités plus pop et acoustiques de la chanteuse belge. Et le résultat est absolument bluffant, avec un deepvoice plus vrai que nature.

L'histoire, déjà amusante, ne s'arrête pas là car ce remix non autorisé est arrivé jusqu'aux oreilles d'Angèle, la vraie, qui a pris la chose avec philosophie. Même si elle ne cache pas son inquiétude, elle s'est prêtée au jeu en reprenant quelques couplets sur sa chaîne TikTok, prouvant par la même occasion que le travail de Lnkhey était déjà de grande qualité.

Dans ce cas précis, les choses se terminent bien, mais le Deepvoice et le deepfake (Une image ou une vidéo trompeuse générée grâce à une IA) peut se transformer en un véritable fléau. Certaines entreprises ont par exemple été escroquées de plusieurs millions d'euros en croyant avoir affaire à un interlocuteur parfaitement imité.