Paris : ces 3 nouvelles expériences immersives à tester

Une plongée dans l’océan, une virée à Gotham City… De nouvelles expériences immersives s’installent dans la capitale. Et il y en a pour tous les goûts. Voici 3 créations sensorielles à tester pour s'émerveiller et s'amuser entre amis ou en famille.

«Océans, l'odyssée immersive», à l’Atelier des Lumières

©Brian Skerry/Atelier des Lumières

Des images à couper le souffle. Cet automne, l’Atelier des Lumières invite les petits et les grands à partir à la découverte des fonds marins, capturés par le photographe de renom Brian Skerry, également producteur de films américains spécialisés dans la vie marine. Ce sont en effet ses incroyables clichés qui seront à l’honneur. Cette expérience immersive, baptisée «Océans, l’Odyssée immersive», offre une plongée dans les mers tropicales, tempérées et arctiques, que Brian Skerry immortalise depuis quatre décennies, et donne à voir l’infinie palette du monde sous-marin. Pendant la visite, des tortues de mer, des orques, des récifs coralliens, mais aussi des phoques polaires, et d’innombrables poissons multicolores défileront sous les yeux des visiteurs.

«Océans, l’Odyssée immersive», Atelier des Lumières (Paris 11e), du 20 octobre 2023 au 7 janvier 2024.

«Aura», aux Invalides

Une parenthèse hors du temps. En cette rentrée 2023, le public pourra également (re)découvrir la splendeur architecturale du Dôme des Invalides, où se trouve le tombeau de Napoléon Ier depuis 1861, grâce à une expérience multisensorielle. Intitulée «Aura», cette création numérique est présentée sous la coupole peinte du Dôme, haute de 60 mètres, et mêle jeux de lumière, musique orchestrale et «video mapping». Construit en trois temps - la construction originelle du monument, ses mémoires, et son pouvoir d’élévation universelle -, ce spectacle immersif, recommandé à partir de 6 ans, dure près d’une heure et commence à la tombée de la nuit. En effet, les amateurs d’histoire sont attendus en soirée, après la fermeture au public.

«Aura Invalides», Dôme des Invalides (Paris 7e), à partir du 22 septembre.

«Batman Escape», à la Villette

Avis aux fans du justicier masqué : un grand escape game entièrement dédié à l'univers de Batman s’apprête à ouvrir ses portes au cœur de la Villette. Destinée aux fans de tous âges et animée par plusieurs comédiens, «Batman Escape», le plus grand escape game immersif de France, s'étend sur 3.000 m2 et propose trois types de jeu : le Joker, qui plonge les équipes dans une ambiance de fête foraine, le Riddle, où les joueurs se glissent dans la peau des policiers de Gotham City, et enfin la Batcave, dans laquelle il faudra infiltrer secrètement une des célèbres Batcave, en usant de méthode. Chaque mission dure 70 minutes. Outre les salles d’escape game, le public pourra se prélasser dans un bar lounge, participer à une course de voiture, et faire des emplettes dans la boutique DC Comics.

«Batman Escape», Boom Boom Villette (Paris 19e), à partir du 8 septembre.