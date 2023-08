Paul Auster se bat toujours contre le cancer témoigne sa femme dans un poignant message

Le célèbre écrivain américain Paul Auster souffre à 76 ans d'un cancer depuis des mois. Il se bat toujours contre la maladie témoigne sa femme dans un poignant message, publié sur Instagram. Elle annonce également la sortie prochaine d’un petit livre de son mari.

Paul Auster se bat. Son épouse Siri Hustvedt a pris la plume sur Instagram pour donner des nouvelles du célèbre auteur. «Un autre bulletin de Cancerland», commence l’essayiste et romancière, qui en mars dernier avait annoncé sur le même réseau social le cancer de son époux, diagnostiqué en décembre 2022 et soigné à New York.

«J'ai gardé le silence parce que le territoire du "Cancerland" est déroutant et perfide», écrit-elle. «Le patient, et moi avec lui, avons voyagé en ligne droite sur une route mais nous avons été retardés et tourné en rond. Nous n'avons pas encore passé le panneau "Vous quittez le Cancerland" qui marque la frontière du pays», témoigne Siri Hustvedt dans ce poignant message, accompagné de photographies de leur couple jeune.

Sans préciser le type de cancer dont souffre Paul Auster, elle aborde la façon dont il traverse son combat.

«Vigoureux et sans se plaindre, humour intact, il a rendu ce temps de sa maladie, qui dure maintenant depuis presque un an, beau, pas moche», note-elle. Evoquant leur quotidien, elle relate les moments joyeux, comme les rendez-vous à l'hopital et les résultats médicaux, «des graphiques qui montent ou descendent». «Je lis les papiers médicaux pour des indices. Ça continue. Il y a de la peur et il y a de l'espoir», écrit-elle.

Un roman en novembre

Au fil de ces lignes, Siri Hustvedt annonce également la sortie d'un nouvel ouvrage de Paul Auster en fin d'année. «Un autre roman qu'il a terminé alors qu'il était malade, Baumgartner, sera publié en novembre», note l'essayiste. «C'est un petit livre tendre et miraculeux», précise la romancière.

L'histoire «d'un homme, Baumgartner, dont toute la vie a été marquée par son amour profond pour sa femme, Anna. Mais maintenant Anna est partie et Baumgartner entame la soixantaine tout en essayant de vivre avec son absence», résume la maison d'édition britannique Faber&Faber.

Depuis son premier livre «L'invention de la solitude», Paul Auster a écrit plus d'une trentaine d'ouvrages qui ont été traduits dans plus de 40 langues. Parmi eux, sa «Trilogie new-yorkaise» (1987), lui a donné accès à la notoriété. Suivront entre autres «Moon Palace» (1989) «Léviathan» (1992), «Mr Vertigo» (1994) ou encore «Brooklyn Follies» (2005).