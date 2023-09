Barbie devient le plus gros succès de l'année 2023

La comédie de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling a passé un nouveau cap ce week-end, devenant le film le plus rentable de l’année dans le monde.

Le film de l’année. Après avoir démarré en trombe et caracolé en tête du box-office durant plusieurs semaines depuis sa sortie en juillet dernier, «Barbie» a décroché ce week-end le titre de film le plus rentable de 2023. Selon Variety, la comédie campée par Margot Robbie et Ryan Gosling a ainsi enregistré 1,36 milliard de dollars de recettes à l’échelle mondiale.

Une performance qui lui permet de grimper sur la première marche des longs métrages les plus plébiscités durant ces huit derniers mois, devançant de peu «Super Mario Bros. le film» et ses 1,35 milliards de dollars de recettes.

Plus de 5 millions d'entrées en France

En France, «Barbie» a passé la barre des 5 millions d’entrées. Le 31 août dernier, le film avait attiré très exactement 5,3 millions de spectateurs dans les salles obscures selon l’AFP, en seulement six semaines d'exploitation.

De quoi voir la vie en rose pour l’équipe du film et les studios Warner Bros. La semaine dernière, Barbie est en effet devenu le film le plus rentable de Warner Bros., dépassant «Harry Potter et les reliques de la mort partie 2», jusqu’alors tenant du titre.