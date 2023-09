BlackPink : Lalisa va se produire au Crazy Horse

Lalisa, la cadette du groupe coréen phénomène BlackPink, rejoint l'équipe du Crazy Horse pour cinq représentations exceptionnelles fin septembre.

Une star de la K-Pop au Crazy. Lalisa, l'emblématique danseuse et chanteuse des BlackPink - groupe de K-Pop féminin le plus connu au monde - est la nouvelle invitée de marque du Crazy Horse.

La jeune fille de 26 ans se produira les 28, 29 et 30 septembre, pour cinq représentations exceptionnelles, au sein du mythique cabaret parisien de l'avenue George V.

Après avoir fait sensation avec ses comparses des BlackPink au festival Coachella en avril dernier puis au Stade de France en juillet, la star internationale rejoint, cette fois en solo, la liste des nombreuses vedettes à avoir officié au côté des danseuses du Crazy. Elle succède notamment à Dita von Teese, Clothilde Courau, Arielle Dombasle, Noémie Lenoir ou encore Conchita Wurst.

Habituée aux scénographies complexes, elle interprètera plusieurs tableaux de la maison, dont les classiques «But I am a Good Girl» et «Crisis ? What Crisis !?».

Alors que la billetterie a ouvert ce mercredi 6 septembre, elle a rapidement été prise d’assaut, provoquant un embouteillage sur le site du Crazy Horse. Il reste encore, à cette heure, des billets disponibles. Pour pouvoir assister à cet événement inédit, il faudra toutefois débourser la somme de 250 euros.