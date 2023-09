Scream : le créateur de la saga espère que Neve Campbell sera payée à sa juste valeur

Invité du podcast américain «Happy Horror Time», Kevin Williamson, le créateur de la saga «Scream», a indiqué qu’il souhaitait voir Neve Campbell reprendre le rôle de Sydney Prescott à l’écran, un an après son départ en raison de l’échec des négociations salariales.

Un retour espéré et attendu. Un peu plus d’un an après la décision de Neve Campbell de quitter la saga «Scream» en raison du refus de la production d’augmenter son salaire, Kevin Williamson, le créateur de la franchise horrifique, a évoqué son souhait de la voir reprendre le rôle de Sydney Prescott à l’avenir. Il a profité de son passage dans le podcast américain «Happy Horror Time» pour affirmer qu’il respectait le choix de la comédienne suite à l’échec des négociations salariales, espérant qu’elle finisse par être payée pour mieux revenir.

«Je comprends tout à fait son point de vue, je la connais bien. Je l’aime et je l’adore, et c’est son choix. C’est bien pour elle. J’aime tous ceux qui sont impliqués dans ‘Scream’, et tout ce que je peux dire, c’est ‘donnez-lui l’argent’. C’est ce que je ferais personnellement, je lui donnerais le salaire qu’elle mérite», dit-il. «Je suis certain qu’il y a un montant sur lequel ils peuvent se mettre d’accord, qui contentera les deux côtés, et que ce sera résolu un jour», poursuit-il.

En juin 2022, la comédienne avait annoncé sa décision de ne pas participer au tournage du sixième volet de «Scream», après le refus de la production de lui accorder l’augmentation de salaire qu’elle demandait. Elle en avait profité pour remercier ses fans de leur soutien indéfectible. «À tous mes fans de Scream, je vous aime. Vous m'avez toujours incroyablement soutenue. Je vous suis éternellement reconnaissante, ainsi qu'à ce que cette franchise m'a apporté par le passé», avait déclaré l'actrice de 48 ans.