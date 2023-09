BD : les 11 albums à dévorer pour la rentrée 2023

La rentrée littéraire se fait également au rayon BD, avec de très beaux albums à ne surtout pas manquer.

MOM : mother of madness

Quelques mois après Keanu Reeves (BRZRKR), Hollywood investit à nouveau le petit monde du comic avec MOM, une aventure coscénarisée par Emilia Clarke. Célébrissime depuis son rôle de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, l'actrice britannique ajoute une corde à son arc avec ce récit féministe un peu barré, où Maya doit réussir à trouver l'équilibre entre ses différentes identités : superhéroïne la nuit, scientifique le jour et mère célibataire tout le temps.

Mom : Mother of madness, de Bennett, Clarke et Leiz, éd. Panini Comics, 24 €

AU NOM DU FILS

Opération rédemption pour Stéphane. Au chômage et abonné au bistrot, cet ancien cadre sup a le sentiment d'avoir tout raté, quand on lui apprend la mort de son fils dans une prison bolivienne. Bien décidé à comprendre, il tente le tout pour le tout et nous embarque dans une aventure où le moindre faux pas peut vous coûter la vie.

Au nom du fils : dans l'enfer de la prison de San Pedro : , de Corbet, Djian et Djian, éd. Rue de Sèvres, 20 €

space relic hunters

Les éditions Daniel Maghen frappent fort avec «Space Relic Hunters», un album de SF à l'efficacité redoutable. Dans cette aventure qui prend la forme d'un road movie galactique, on suit un trio improbable à la recherche de reliques de grande valeur, alors qu'une dictature religieuse tente de tout contrôler. C'est à la fois malin et grandiose, avec un dessin signé Grun de toute beauté et un scénario de Sylvain Runberg. Le duo n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai puisqu'il est l'auteur apprécié du tryptique On Mars, terminé en 2021.

Space Relic Hunters, de Runberg et Grun, éd. Daniel Maghen, 23 €

Titeuf 18

Zep reste droit dans ses bottes. Plus de trente ans après ses débuts (en noir et blanc), Titeuf revient pour un 18e album (en couleur). Toujours drôle, toujours en phase avec la société (Oui, Titeuf est connecté), le héros à l'unique mèche blonde reste fidèle à sa légende et enchaîne les morceaux de bravoure. C'est drôle et piquant, comme on aime.

Titeuf Tome 18, de Zep, éd. Glénat, 11,50 €

Air

Dans Air, la pollution est partout et l'espoir se raréfie. Alors que des météorites ont frappé la Terre et libéré des bactéries mortelles dans l'atmosphère, l'humanité peine à réagir. Pour la population, qui vit avec un masque en permanence pour respirer, le temps presse, mais l'intérêt général ne pèse pas forcément très lourd face à certains intérêts particuliers. Délicieusement rétrofuturiste, Air nous convainc de bout en bout et on attend de pied ferme la suite de ce dyptique de haute qualité.

Air, Tome 1/2, de Pelaez et Porcel, éd. Grand Angle, 16,90 €

Altamont

Organisé quatre mois après Woodstock, en 1969, le festival d'Altamont devait être la réponse Rock de la côte Ouest à la côte Est. Mais l'événement a tourné au chaos, avec une recrudescence d'actes violents et même plusieurs morts. Têtes d'affiche et co-organisateurs de l'événement, les Rolling Stones ont longtemps porté la responsabilité de ce fiasco. Terrifiant et passionnant à la fois, cet épisode cruel est intelligemment mis en scène par Charlie Adlard (Le dessinateur de The Walking Dead), qui nous fait vivre la folie d'Altamont à hauteur de spectateur(s).

«Altamont», de Hannah, Ray et Adlard, éd. Glénat, 19,50 €

Bourdieu : une enquête algérienne

Avant le Bourdieu des «Héritiers», il y a eu le Bourdieu algérien. A peine âgé d'une vingtaine d'années, le sociologue alors bidasse vit la guerre d'Algérie au plus près. Il en ressort secoué et intimement lié avec ce pays qui le passionnera jusqu'au bout. Dans cette enquête sur les traces de Bourdieu en terres algériennes, Olivier Thomas et Pascal Génot mêlent avec talent le récit et les témoignages pour aboutir à un épais album, qui n'élude en rien la complexité du sujet tout en permettant de mieux le comprendre.

«Bourdieu : une enquête algérienne», d'Olivier Thomas et Pascal Génot, éd. Steinkis, 24 €

L'or des Belges

L'histoire (la grande) est une excellente pourvoyeuse de récits tout bonnement incroyables. Le deuxième tome de L'or des Belges, toujours signé par le trio Guillaume-Boisserie au scénario et Brangier au dessin, vient le confirmer avec une aventure qui nous plonge au cœur d'un événement méconnu. En 1942, les nazis tentent de dérober la réserve d'or du royaume de Belgique, qui avait été mise à l'abri à Dakar. Complètement dingue, cette course contre la montre ne déçoit à aucun moment. Ici, les personnages hauts en couleur sont légion et les pages se tournent à toute vitesse.

L'or des Belges, Tome 2/2, de Guillaume, Boisserie et Brangier, éd. Dargaud, 16,95 €

La vieille Anglaise et le continent

Encore récente, la maison d'édition Drakoo réussit régulièrement à nous surprendre avec des choix audacieux. C'est le cas avec l'adaptation en BD de La vieille Anglaise et le continent, un roman de Jeanne-A Debats paru en 2008. Dans cet ouvrage de SF étonnant, des scientifiques ont mis au point la transmnèse, à savoir le transfert de l’esprit dans un nouveau corps. Pour la vieille Ann Kelvin, une éco-activiste britannique forcenée, la possibilité de vivre dans l'enveloppe charnelle d'un grand cachalot mâle est autant effrayante qu'irrésistible. Mais a-t-elle bien pesé les conséquences de sa décision ?

La vieille Anglaise et le continent, de Mangin, Debats et Martino, éd. Drakoo, 17,90 €

Rip, Tome 6

Le sixième et dernier tome de la série RIP ne déroge pas à la règle fixée et adopte l'humour très noir comme ligne directrice. Si l'on peut rire de tout, et surtout de la mort, RIP ne lésine pas. Après cinq tomes consacrés à d'autres personnages clés du récit, tous aussi peu aimables les uns que les autres, le puzzle prend enfin forme dans «Eugène». Mais il ne faut pas s'attendre à un happy end, c'est pas vraiment le genre de la maison. Qui ne fait pas crédit, d'ailleurs.

Rip, Tome 6/6, d'Eugène, éd. Petit à petit, 17,90 €

JOURNAL Tintin - SPÉCIAL 77 ANS

Cette rentrée est aussi l'occasion de saluer une belle publication des éditions Le Lombard. Cet ouvrage collectif baptisé «Journal Tintin : Spécial 77 ans» revient avec bonheur sur ce magazine qui a marqué plusieurs générations de bédéistes. En coédition avec les éditions Moulinsart, l'album de 400 pages réunit 80 autrices et auteurs pour redonner vie ou réinterpréter des héros qui ont marqué leur enfance. Outre la BD, l'ouvrage donne également une belle place à l'histoire du 9e art, avec des articles dédiés, qu'il serait vraiment idiot de manquer.

Journal Tintin : Spécial 77 ans, éd. Le Lombard, 29,90 € ou 39,90 € selon l'édition choisie.