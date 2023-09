Woody Allen : pourquoi son nouveau film «Coup de chance» a-t-il été tourné en France... et en français ?

Avec «Coup de chance», en salles le 27 septembre prochain, Woody Allen dévoile un thriller amoureux entièrement tourné en France. Mais pourquoi le réalisateur new-yorkais controversé a-t-il choisi ce pays - et sa langue - comme décor ?

Après «Tout le monde dit I love you» (1997) et «Minuit à Paris» (2011), Woody Allen a de nouveau posé sa caméra en France pour son 50e et nouveau film «Coup de chance». Le long-métrage, qui sortira au cinéma le 27 septembre prochain et réunira un casting composé entre autres de Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Niels Schneider et Melvil Poupaud, a été entièrement tourné dans la langue de Molière.

A l’origine, le cinéaste new-yorkais de 87 ans envisageait de mettre en scène des Américains vivant à Paris. «Je ne parle pas très bien français, et je le comprends encore moins, mais en finissant le scénario, je me suis dit que ce serait une expérience formidable de tourner en français. (…) J’ai toujours adoré le cinéma européen, et français en particulier, et quand j’ai suggéré l’idée à mes producteurs, ils ont réagi avec enthousiasme», explique-t-il dans les notes de production.

Aidé par sa scripte et les cadreurs qui parlaient français

Si l’intrigue de ce thriller amoureux reste dans la même veine que ses précédents films, comme «Match Point», reste que le français n’est pas la langue maternelle de Woody Allen, ce qui a modifié sa direction d’acteurs. «Je ne parle que l’anglais, si bien que je ne pensais pas avoir un jour la possibilité de tourner dans une autre langue, mais je me suis aperçu que j’arrivais à voir si un acteur jouait de manière crédible ou pas. Comme c’est moi qui ai écrit le scénario, je savais ce que les acteurs disaient à chaque scène. Et si j’avais un doute, j’interrogeais ma scripte ou les cadreurs qui, eux, parlaient français», raconte-t-il.

Tourner dans l'Hexagone fut, pour lui, l'occasion de «dire merci» à un public français qui lui reste en partie fidèle, comme il l’a confié en novembre dernier à nos confrères du Journal du Dimanche. A noter aussi que Woody Allen ne travaille plus aux Etats-Unis, où il est blacklisté après les accusations d'agression sexuelle lancées par Dylan Farrow, qu'il a adoptée, enfant, avec son ex-femme Mia Farrow.

«Un véritable cinéaste européen»

Interrogé il y a quelques jours à la Mostra de Venise sur son désir de tourner de nouveau dans la Grosse Pomme, le cinéaste controversé qui présentait «Coup de chance», a répondu : «J'ai de très bonnes idées pour New York, et si des types sortent de l'ombre et disent ok, on va financer votre film (...) qu'ils me donnent juste l'argent et qu'ils partent. S’(ils) sont assez fous pour être d'accord avec ça, alors je ferai un film à New York».

En attendant, Woody Allen se sent comme «un véritable cinéaste européen» avec ce nouveau long-métrage. «Quand j'étais jeune, les films qui nous impressionnaient le plus étaient les films européens, français, italiens, suédois... Nous voulions tous faire des films comme les Européens», s’est-il remémoré sur le Lido, lors d’un entretien à l’AFP.