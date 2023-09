Journées du Patrimoine 2023 : les acrobates animent les toits du Palais-Royal à Paris

De nombreux spectacles et représentations artistiques sont prévues dans les rues de Paris ce week-end à l'occasion des Journées du Patrimoine. Certains d'entre eux ont même lieu sur les toits de Paris.

Un spectacle vertigineux perché sur les toits du Palais-Royal, à Paris. À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, ce samedi et demain dimanche 17 septembre, les danseurs de la compagnie L’Oubli(é) réalisent une représentation unique et aérienne sur le toit du bâtiment parisien.

«Le but de ce projet, c’est de prendre possession d’un patrimoine, de le mettre en lumière et d’offrir aux spectateurs une manière différente de le regarder», explique Raphaëlle Boitel, chorégraphe et metteuse en scène de la compagnie.

Un spectacle pour changer de vision sur Paris

Cette compagnie, qui mélange des danses et acrobaties, va permettre aux curieux d’observer le Palais-Royal sous un nouveau jour, en levant les yeux au ciel. «On a créé une osmose avec un bâtiment qui a un vécu», témoigne Vassiliki Rossillon, acrobate et circassienne spécialisée en corde volante.

«L’idée, c’est de pouvoir arriver sur ces bâtiments, de les investir et de les rendre encore plus beaux», a-t-elle ajouté.

Les spectateurs devraient être conquis par les représentations des acrobates et danseurs - à raison de deux passages à 17h30 et 19h30 ce week-end - qui évoluent sans protections et uniquement durant ces deux jours dédiés à la culture.