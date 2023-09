Journées du patrimoine 2023 : 5 lieux de pouvoir à visiter à Paris sans réservation

La 40e édition des Journées du patrimoine se tiendra ce week-end. Plusieurs lieux de pouvoir ou représentant les institutions se visitent à Paris, ce samedi 16 et dimanche 17 septembre, sans avoir besoin de réserver.

Le Sénat - Palais du Luxembourg

Plusieurs institutions de la République accueillent tout logiquement le public ce week-end. C'est à nouveau le cas du Palais du Luxembourg, siège du Sénat, qui ouvre ses portes samedi et dimanche, en accès libre de 9H à 17H. L'occasion de visiter son hémicycle ou encore d'observer les plafonds peints par Eugène Delacroix dans la bibliothèque. L'Assemblée nationale se visite, quant à elle, sur réservation et affiche complet, comme l'Elysée et Matignon. A noter toutefois, il est possible de visiter l'Assemblée nationale en dehors des journées du patrimoine sur inscription, puisque 75.000 places ont été ouvertes au grand public tous les jours en septembre, puis tous les soirs, les samedis et les vacances.

Sénat - Palais du Luxembourg, Entrée Place Paul Claudel Porte Odéon, Paris (6e), ouverture samedi et dimanche, de 9H à 17H.

Le Ministère des sports

Avec la perspective des Jeux Olympiques cet été, la 40e édition des journées du patrimoine mettra à l'honneur le sport. Pour la première fois, le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques accueillera donc le grand public et proposera sur deux jours de nombreuses animations. Parmi elles : des démonstrations et initiations de break dance, nouvelle discipline olympique.

Ministère des Sports, 95 avenue de France, Paris (13e), ouverture le samedi de 10H à 19H et le dimanche de 10H à 17H, en entrée libre, justificatif d'identité obligatoire.

Le Ministère de la culture

Le ministère de la Culture ouvre également tout le week-end, avec à la clef la possibilité de découvrir le bureau de la ministre Rima Abdul-Malak, de déambuler dans les salons de réception ou encore de profiter des œuvres d'art contemporain qu'abrite le ministère. Outre la visite, un jeu de piste est proposé aux plus jeunes. Clou des festivités, le public pourra assister, installé parmi les colonnes de Buren de la cour du Palais Royal, à un spectacle acrobatique aérien donné sur les toits et les coursives de l'édifice. Cette performance gratuite est organisée dès ce vendredi à 19H, puis samedi et dimanche, avec deux représentations par jour, à 17H et 19H. Il est nécessaire d'arriver 1H avant le début des représentations.

Ministère de la Culture, Palais-Royal, 3 rue de Valois, Paris 1er. Ouverture samedi et dimanche de 9H à 15H45, en entrée libre.

la Grande chancellerie de la légion d'honneur

C'est entre ses murs qu'est administrée l'attribution des distinctions françaises dont la Légion d'honneur, plus haute décoration honorifique nationale. L'institution ouvre exceptionnellement ses portes au public ce week-end. Elle organise la visite de ses salons, du bureau du grand chancelier, de la salle du conseil - lieu de délibération des attributions des décorations - ou encore du musée de la Légion d'honneur. Une distinction créée par Napoléon en 1802 et attribuée en moyenne, chaque année, à 2.500 personnes pour récompenser les citoyens les plus méritants.

Grande chancellerie, 64, rue de Lille, Paris (7e). Ouverture samedi de 13h à 18h et dimanche de 10h à 18h, en entrée libre.

le Tribunal de commerce de Paris

Inscrit au monument historique, le tribunal de Commerce de Paris, situé sur l'île de la Cité et édifié en 1865, propose aussi de découvrir ses lieux les plus emblématiques lors de visites commentées par des juges, samedi et dimanche de 10 H à 16H. Au programme : une déambulation qui permettra d'admirer son escalier à double révolution restauré en 2021, comme ses décors de styles Art déco et Empire, tout en se familiarisant avec le rôle et les missions des juges qui y travaillent. A deux pas, la Conciergerie, ancienne demeure des rois de France jusqu’à la fin du 14e siècle, devenue prison sous la Révolution avec pour plus illustre détenue Marie-Antoinette, organise également des visites libres samedi et dimanche, de 9H30 à 17H.

Tribunal de Commerce de Paris, 1 quai de la Corse, Paris 4e, visites commentées de 45 minutes gratuites et sans réservation, de 10H à 16H.