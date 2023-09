James Bond : le réalisateur de «Casino Royale» avait peur que Daniel Craig ne soit pas assez «sexy» pour le rôle

Quand Daniel Craig a été sélectionné pour reprendre le rôle de James Bond en 2005, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer ce choix. Le réalisateur de «Casino Royale», Martin Campbell, avoue avoir pensé que l’acteur n'était pas assez «sexy».

Envers et contre tous. En 2006, Daniel Craig se retrouvait à l’affiche de «Casino Royale» pour incarner le rôle de James Bond. Réalisateur de «GoldenEye» en 1995, Martin Campbell était en charge de mettre en scène ce film d’une importance capitale, puisqu’il avait la lourde tâche de relancer la franchise consacrée à l’agent 007 après la décision de Pierce Brosnan de ranger son costume au vestiaire, après «Meurt un autre jour», en 2002.

Martin Campbell vient de confier au site britannique Express UK ne pas avoir été immédiatement convaincu par le choix de Daniel Craig pour le rôle à l’époque. Selon lui, ce dernier ne présentait pas les mêmes caractéristiques physiques de ses illustres prédécesseurs. Et il craignait que cela ne soit néfaste pour le personnage. «Ma seule réticence avec Daniel… Il est un superbe comédien, aucun doute là-dessus. C’était plutôt le fait que des acteurs comme Sean Connery, Roger Moore et Pierce Brosnan, possédaient tous ce style traditionnel propre à James Bond. Tous beaux, tous sexy, tous très séduisants aux yeux des femmes», explique-t-il.

«Daniel était plus dur, plus robuste, mais il n’était pas ce bel homme dans le sens traditionnel du terme. J’ai juste pensé à cela pendant une minute, mais à part ce détail, le rôle était fait pour lui», précise toutefois le réalisateur. Au total, huit comédiens ont passé l’audition pour reprendre le rôle de James Bond. «C’est un processus très démocratique. Nous sommes installés autour d’une table… Il y avait moi et les producteurs, le directeur du casting... On passe en revue les huit candidats, et on lève la main pour parler de chacun d’entre eux. Jusqu’à ce que nous nous mettions d’accord de manière unanime», révèle-t-il.

Daniel Craig, un espion qui vaut de l’or

Martin Campbell confirme également dans cet entretien qu’Henry Cavill avait été considéré pour le rôle, qu’il avait brillé lors de son audition, «mais il était trop jeune pour le rôle à l’époque», assure-t-il. Finalement, Daniel Craig s’est imposé, de loin, comme le meilleur choix pour l’ensemble de la franchise. Le film «Skyfall» en 2012 est devenu le volet le plus rentable de l’histoire de la saga. Le comédien ne compte que des succès dans la peau de James Bond, qu’il aura incarné à cinq reprises. On comprend mieux pourquoi les producteurs prennent leur temps pour lui trouver un successeur. Daniel Craig ayant placé la barre très haut avec ses résultats au box-office.

C’est donc plutôt amusant de se rappeler, a posteriori, que le choix du comédien avait été accueilli par une vague de critiques, comme le précisait, en septembre 2021, la directrice de casting Debbie McWilliams au site américain EW.com. Celle-ci se souvenait s’être sentie «mal» pour lui au moment de découvrir les réactions de la presse après qu'il ait obtenu le rôle en 2005.

«C’était absolument négatif. La réaction de la presse a été horrible, et je me sentais tellement mal pour lui. Mais d’une drôle de manière, cela l’a stimulé pour prouver à tout le monde qu’ils se trompaient. Tout au long du tournage (de ‘Casino Royale’, ndlr), il y avait des rumeurs comme quoi il ne savait pas bien marcher, parler, courir, qu’il ne savait pas conduire une voiture comme il faut. Tellement de choses totalement fausses. Lui s’est contenté de baisser la tête et d’avancer. Et quand le film est sorti, tout le monde a dit : ‘Wow, on l’aime bien finalement’», racontait-elle.