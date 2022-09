Les producteurs de James Bond s'expriment sur la difficulté de trouver le prochain agent 007

Alors que Daniel Craig a raccroché le costume du célèbre agent 007 l’année dernière, après 15 ans de bons et loyaux services, la recherche de son successeur n’est pas une mince affaire d'après les producteurs historiques de la franchise, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson. Ils évoquent le poids du rôle et les réticences de certains acteurs.

Qui va prendre la relève de Daniel Craig ? La question est sur toutes les lèvres depuis que l’acteur a annoncé tirer sa révérence en octobre 2021, après avoir campé l’emblématique agent cinq fois à l’écran depuis «Casino Royal», en 2006 jusqu’à «Mourir peut attendre», l’année dernière. Devant l’engagement que demande un tel rôle, la recherche du futur James Bond est un défi de taille, ont confié les producteurs de la franchise.

Des acteurs pas toujours intéressés

«Lorsque nous choisissons Bond, c'est un engagement de 10, 12 ans», ont ainsi expliqué dans une interview accordée au magazine Vanity Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, héritiers de la franchise depuis le décès de leur père. Un investissement qui selon la productrice pourrait faire peur à certains acteurs. «Ils hésitent probablement à se lancer. Tout le monde ne veut pas faire ça», a-t-elle confié, rappelant au passage que la décision n'avait pas été si facile à prendre pour Daniel Craig, mais qu'au final il avait eu envie de faire partie de cette grande histoire.

«C'est un gros engagement. Il ne s'agit pas seulement de se présenter pendant quelques mois de tournage», a-t-elle insisté. Preuve que le rôle n'est d'ailleurs pas le Graal pour tous, dernièrement, le grand favori Idris Elba a expliqué que camper l'agent 007 n'était pas une fin en soi dans sa carrière.

Un rôle à réinventer

Trouver le prochain visage de l'espion le plus célèbre au monde est une mission difficile, d'autant que le successeur de Daniel Craig aura une lourde tâche, rappellent les producteurs de la franchise.

«Quand les gens disent: "Oh, qui allez-vous avoir?", il ne s'agit pas seulement de choisir un acteur pour un film», a précisé Barbara Broccoli. «Il s'agit d'une réinvention», a-t-elle souligné. «Où allons-nous? Que voulons-nous faire avec le personnage ? Et puis, une fois que nous avons compris cela, qui est la bonne personne pour cette réinvention particulière ?», conclut la productrice. Une recherche qui ne fait que commencer selon elle.