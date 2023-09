Visite de Charles III : pourquoi est-il interdit de toucher le roi ?

À l'occasion de la venue de Charles III en France, quelques interrogations refont surface, notamment concernant le protocole de la monarchie anglaise, qu'il est parfois difficile de comprendre. Parmi elles, on retrouve l'interdiction de toucher le roi. Voici pourquoi.

Comment oublier l'image de Jacques Chirac, touchant brièvement le bras de la Reine Elizabeth II, en 2004 ? Ce geste, pourtant anodin, avait beaucoup fait réagir, puisqu'il bafouait une grande règle du protocole de la monarchie britannique, à savoir de ne jamais toucher la Reine.

Mais Elizabeth II n'était pas la seule à disposer de ce privilège, car il concerne tous les monarques y compris Charles III.

Alors, pour éviter un nouvel incident protocolaire, les personnes qui seront amenées à rencontrer Charles III, lors de sa visite en France, devront faire attention et garder leurs distances. Voici un petit rappel sur les origines de cette règle, qui a tendance à être oubliée.

Une tradition très ancienne

L'interdiction de toucher le monarque anglais, vient d'une tradition ancestrale. En effet, dans l'Histoire, les monarques devaient leur place et leur pouvoir à Dieu, ils étaient d'ailleurs considérés comme sa représentation sur Terre. Cela les rendaient donc intouchables, ainsi que les membres de leur famille, puisqu'ils étaient considérés comme des êtres divins.

Il n'est donc permis de toucher le monarque, uniquement si celui-ci tend la main. Mais aujourd'hui, déroger à cette règle n'a plus la même gravité qu'à l'époque.

«On ne va pas être exécuté si l’on touche la Reine», avait déclaré le journaliste britannique Stephen Clarke dans une interview accordée à France Inter, en 2022. Nulles représailles n'auront donc lieu, si quelqu'un venait à toucher par mégarde le roi d'Angleterre, durant son séjour en France.

Désormais, cette action s'apparente plus à de la courtoisie. Un manquement à cette règle peut cependant être considéré comme un manque de respect et peut mettre mal à l'aise la famille royale. En effet, cela avait été fortement remarqué lors des précédents incidents, s'étant produit avec la Reine Elizabeth II.

Donald Trump et Michelle Obama ont notamment omis un instant qu'ils étaient en présence d'une souveraine et s'étaient permis de la toucher.

Mais la scène entre Jacques Chirac et la Reine, en 2004, reste celle qui a le plus marqué les esprits. «Je me souviens qu'elle a été accueillie par le président Chirac qui en fait a pris son bras et lui a touché le coude. La presse s’en est offusquée : "C'est quoi ce Français séducteur qui touche la reine ?"», avait rappelé Stephen Clarke.

Le journaliste britannique avait conclu son interview en déclarant que les us et coutumes de la couronne anglaise tendaient à se moderniser. La révérence ne serait par exemple plus obligatoire, selon ses dires.

Mais il serait tout de même préférable de ne pas importuner Charles III, en évitant tout écart au protocole.