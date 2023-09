Réalité virtuelle : ces 4 expériences à tester à Paris 

Voyage dans le temps, aventure touristique, plongée dans l’histoire… Voici 4 attractions immersives à tester dans la capitale pour en prendre plein les yeux et stimuler ses sens.

«The Edge» : la plus innovante

Inspirée du film de science-fiction «Ready Player One», réalisé par Steven Spielberg, «The Edge» met la barre très haut et pousse l'immersion très loin. Outre le casque de VR, les aventuriers seront en effet munis de manettes, et d’une veste haptique, un dispositif innovant qui permet de ressentir ce que l’on voit en créant des illusions tactiles. Associée à des sensations de chaleur et de vent, cette attraction téléporte chaque participant en 2360 sur la base spatiale de Ganymède, et sur laquelle des scientifiques ont disparu. L’objectif : constituer des équipes de 2, 3 et 4 personnes, et les retrouver. Accessible depuis début septembre, «The Edge» navigue entre phases d’enquêtes, d’actions et de spectacles, et ouvre ses portes à tous les voyageurs âgés de plus de 13 ans.

«The Edge», 60 rue Notre Dame de Nazareth, Paris 3e, 33€/personne.

«Press Start» : la plus rétro

Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, direction le Vitual Room pour découvrir «Press Start», une nouvelle expérience qui propulse chaque équipe (de 2 à 4 joueurs) dans une borne d’arcade. Casque HTC vissé sur le crâne avec micro intégré et manettes en main, vous affronterez une intelligence artificielle afin de protéger le monde réel d’une destruction certaine. Plus précisément, vous naviguerez dans quatre univers différents, revisitant chacun un jeu vidéo iconique comme Zelda et sa forêt luxuriante, mais aussi Super Mario et Doom. Déconseillée au moins de 12 ans, «Press Start» mêle jeux de tir, d’obstacles, travail de réflexion, exploration et collaboration. Cette expérience dure environ 45 minutes et séduira à coup sûr les gamers, initiés ou débutants en termes de VR.

«Press Start», Virtual Room, 35 boulevard Richard Lenoir, Paris 11e, 30€/personne.

«Éternelle Notre-Dame» : la plus historique

Ludique, enrichissante et émouvante, «Éternelle Notre-Dame» propose aux visiteurs une véritable plongée dans le temps. Installée sous le parvis de la cathédrale, l’expérience retrace l’histoire de Notre-Dame de Paris, depuis sa construction au Moyen Âge jusqu’au chantier de restauration. Accompagné d’un guide virtuel et équipé d’un casque VR ainsi que d'un sac-à-dos doté d’un ordinateur, vous pourrez parcourir les rues de l’époque, suivre les différentes étapes de construction, découvrir les personnages qui ont marqué l’histoire du lieu, et même grimper dans des endroits interdits au public. Le tout, en vous déplaçant dans l’espace réel, aux milieux des autres utilisateurs, qui apparaissent sous forme d’avatars. A noter que cette expérience est également accessible à la Cité de l'Histoire, à Puteaux.

«Éternelle Notre-Dame», sous le parvis de Notre-Dame, Paris 4e, à partir de 20,99€/personne.

«Survol de la France » : la plus touristique

Le centre d'animation Flyview a lancé «Survol de la France», un nouveau voyage en réalité virtuelle et réalité augmentée pour découvrir quelques-uns des sites les plus emblématiques de l’Hexagone. Après avoir pris place à bord d'un jet pack - des simulateurs offrant de véritables sensations de vol -, les pilotes d’un jour sont alors projetés dans les airs. Au total, pas moins de 15 lieux sont survolés, des falaises d’Étretat, au château d’Azay-le-Rideau, en passant par la Petite Venise à Colmar et le pont du Gard. On a également la chance de faire étape à plus de 4.500 m d'altitude, sur le massif du Mont-Blanc, à Chamonix, bénéficiant d’une vue imprenable à 360°. En plus, pendant le survol, chacun pourra prendre les commandes de son jet pack et piloter en toute liberté via un simple mouvement de tête.

«Survol de la France», Flyview, 30 rue du Quatre Septembre, Paris 2e, à partir de 19€/personne.