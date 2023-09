Ed Sheeran : 3 choses à savoir sur son nouvel album «Autumn Variations»

Quatre mois après «Subtract», Ed Sheeran revient ce vendredi avec un album inédit, baptisé «Autum Variations». Voici 3 choses à savoir sur cet opus très attendu, que le Britannique a souhaité garder secret jusqu’à la sortie.

Un album de 14 morceaux inspiré des «Enigma Variations» d’Edward Elgar

Ce disque composé de 14 titres s’inspire d’une œuvre classique, les «Enigma Variations» du chef d’orchestre Edward Elgar. Cette découverte, il l’a doit à son frère et son père.

«(Ils) m'ont parlé d'un compositeur nommé Elgar, qui a composé l'œuvre 'Variations Enigma', où chacun des 14 morceaux était consacré à l'un de ses amis. C'est ce qui m'a inspiré pour cet album», a expliqué Ed Sheeran sur son compte Instagram, qui a donc lui aussi dédié chacune de ses compositions à ses proches. On retrouve notamment sur la tracklist «England», «American Town», «Spring», ou encore «The day I was born».

Le premier disque sorti sous son propre label

«Autumn Variations» est le premier album qu’Ed Sheeran sort sur son propre label, Gingerbread Man Records. Cet opus est par ailleurs produit par Aaron Dessner, guitariste et membre iconique du groupe de rock The National.

La pochette, très originale, se compose de plusieurs dessins qui font référence à l’automne.

«L'automne dernier, je me suis rendu compte que mes amis et moi traversions de nombreux changements dans notre vie. Après la chaleur de l'été, tout s'était soit calmé, soit arrangé, soit effondré, a atteint son paroxysme ou a implosé. (…) Écrire des chansons m'a aidé à comprendre mes sentiments et à accepter ce qui se passait. Quand j'ai appris les différentes situations de mes amis, j'ai écrit des chansons, certaines de leurs points de vue, d'autres du mien, pour capturer comment eux et moi percevons le monde d'aujourd'hui», a révélé le chanteur dans les notes de production.

Une version live enregistrée chez ses fans

Toujours plus proche de son public, Ed Sheeran a imaginé une version alternative de son album. La star britannique s’est donc invitée dans le salon de ses fans pour enregistrer les titres de cet opus. Des sessions improvisées que le chanteur n’a pas manqué de partager sur ses réseaux sociaux.

«Donc j’ai fait quelques concerts surprises dans les maisons des fans, enregistrant secrètement un album live de ‘Autumn Variations’ où chaque chanson est enregistrée dans un salon différent, mais tout cela était une surprise totale», a déclaré l’artiste de 32 ans, qui a récemment remporté son procès aux Etats-Unis dans lequel il était accusé de plagiat. Ce live devrait sortir prochainement.