Église Saint-Roch : pourquoi les obsèques de nombreux artistes ont-elles lieu dans cette paroisse parisienne ?

Les obsèques de la comédienne Catherine Lachens, morte le 27 septembre dernier, se tiendront ce samedi en l’église Saint-Roch, à Paris. Avant elle, les mémoires d'Yves Saint Laurent, de Jane Birkin et d’autres artistes ont été célébrées dans cet édifice religieux.

Au 296, rue Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement de Paris, non loin de la Comédie Française, se trouve l’église Saint-Roch. C’est là que se dérouleront ce samedi les obsèques de la comédienne Catherine Lachens, disparue le 27 septembre dernier à l’âge de 78 ans.

Présenté comme étant de tradition «l’église des artistes du spectacle» sur le site officiel de la paroisse Saint-Roch, ce lieu de style classique et baroque construit à partir de 1653, a accueilli les funérailles de nombreuses personnalités comme le poète et dramaturge Pierre Corneille en 1684, le philosophe Denis Diderot en 1784, le couturier Yves Saint Laurent en 2008, la comédienne Annie Girardot en 2011, ou plus récemment, la chanteuse et actrice Jane Birkin morte le 16 juillet dernier.

Le siège de l'aumônerie des artistes du spectacle

L’église Saint-Roch est devenue le siège de l’aumônerie pour les comédiens, laquelle a été créée en 1922 par deux sociétaires chrétiens de la Comédie Française, Georges Le Roy et son épouse, Jeanne Delvair, et un père dominicain. Elle avait pour but de «réconcilier l’Eglise et le théâtre». L’Union catholique du théâtre s’est ensuite étendue au cinéma, à la danse, à la chanson et aux arts lyriques.

Ancien élève du cours Florent, le père Desgens qui a par ailleurs échoué au concours d’entrée du conservatoire de Paris, est devenu en 2006 le premier aumônier des artistes.

Connu pour ses discours musclés, l’homme que l’on surnommait «le curé des stars», a officié jusqu’en 2016, puis a été remplacé par le père Luc Reydel.

C’est notamment ce dernier qui a organisé deux veillées de prières en hommage à Johnny Hallyday en décembre 2017.