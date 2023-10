Star Wars : Matthew Vaughn aurait aimé voir la saga redémarrer avec un nouveau Luke Skywalker

Invité du podcast «Happy Sad Confused», Matthew Vaughn a confié regretter le fait que la saga «Star Wars» n’ait jamais osé redémarrer la franchise avec une nouvelle histoire autour de Luke Skywalker, Dark Vador, et Han Solo.

Un choix critiquable. En pleine promotion de la comédie d’espionnage «Argylle», Matthew Vaughn a participé au podcast «Happy Sad Confused» de Josh Horowitz, ce jeudi 19 octobre. Il y a évoqué l’ensemble de sa carrière, et abordé plusieurs sujets, dont la saga Star Wars qui, selon lui, se serait engagée dans la mauvaise direction depuis un moment en raison de son incapacité à réinventer ses personnages. Quand l’animateur lui demande s’il aurait du mal à refuser la réalisation d’un film «Star Wars», Matthew Vaughn en profite pour exposer son point de vue.

«Aujourd’hui, pas forcément. Pour moi, faire un film Star Wars serait de pouvoir jouer avec les personnages que j’adore. Ok s’ils me disaient vouloir faire un reboot de la saga et que je peux avoir Luke Skywalker, Solo et Dark Vador, et qu’ils me laissent en faire ma version. Tout le monde me dira que je suis un idiot d’essayer de faire ça, mais cela m’exciterait vraiment», explique-t-il. Matthew Vaughn précise que des franchises comme James Bond, ou de superhéros, n’hésitent pas à se réinventer au fil du temps. «Pourquoi les personnages de Star Wars sont à ce point sacrés qu’on ne peut pas toucher à leur version de 1977 pour l’adapter à un nouveau public ?», questionne-t-il.

«Star Wars parle de la famille Skywalker, et je pense que c’est là-dessus qu’ils se trompent. Ils ont oublié. Ils ont été brillants avec leurs projets à la télévision, mais ils ont besoin d’un nouveau film épique. C’est ce que je ferais, réinventer Luke Skywalker. Tout le monde va perdre la tête, mais allons-y. Si vous voulez que la nouvelle génération se sente concernée, faites un film pour eux. Et il sera idéalement assez bien pour plaire également à l’ancienne génération», poursuit-il.