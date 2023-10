Christopher Nolan félicite Taylor Swift qui bouleverse l'industrie du cinéma avec son «Eras Tour»

Taylor Swift compte des milliers de fans. Parmi eux, Christopher Nolan. Plus que de la chanteuse, le réalisateur est très admiratif de la femme d’affaires qu’elle est devenue.

Christopher Nolan ne tarit pas d’éloges sur Taylor Swift, affirmant que cette dernière est tout simplement en train de bouleverser l’industrie du cinéma. À l’occasion d’une récente discussion à la City University de New York, le réalisateur d’«Oppenheimer» a tenu à féliciter la pop star qui pulvérise les records avec le film de sa tournée «Taylor Swift : The Eras Tour». Celui-ci a engendré plus de 100 millions de dollars de recettes mondiales lors de son premier week-end d’exploitation.

Le réalisateur a souligné que la chanteuse avait réussi un coup de force, en faisant un pied de nez aux studios hollywoodiens en modifiant le processus de distribution. «Son film de concert n'est pas distribué par les studios, il l’est par un propriétaire de cinéma, AMC, et cela va rapporter énormément d'argent», a-t-il expliqué.

«(La projection dans les salles) est un format et une manière de voir les choses et de partager des histoires, ou de partager des expériences, qui sont incroyablement précieux. Et si (les studios) n’en veulent pas, quelqu’un d’autre le fera», a ajouté l’auteur d’«Interstellar» et «Inception».

Redoutable femme d’affaires, Taylor Swift a autoproduit son film et conclu un accord avec les salles AMC, remportant au passage plus de 50% du prix des billets. Elle pourrait empocher plus de 60 millions de dollars.