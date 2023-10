Taylor Swift : «célébration explosive», «expérience magique», «de quoi convertir les anti-Swifties»... Pour les critiques, le film-concert «The Eras Tour» va combler le public

Les premières critiques du film-concert «The Eras Tour» de Taylor Swift, qui sort dans le monde et en France ce 13 octobre, sont arrivées, et le succès est - comme tout ce que touche la chanteuse - retentissant.

Avant de déferler dans les salles, le film-concert «The Eras Tour» de Taylor Swift, qui a battu des records de préventes dans le monde, a fait sa première ce mercredi soir à Los Angeles. Les chanceux qui ont pu y assister, qu’ils soient fans de la chanteuse ou pas, se montrent dans leur très grande majorité extrêmement enthousiastes.

«Vous êtes coincés avec moi, parce que je vais m'asseoir avec vous et regarder ce truc», a déclaré Taylor Swift à la foule lors de la première bondée qui s'est tenue dans le vaste complexe commercial Grove, dont les treize salles du multiplexe AMC étaient remplies de fans surexcités. La chanteuse s'est arrêtée dans chacune pour leur faire une introduction spéciale, avant de s'installer finalement dans le public d'une salle qui comprenait dans son assistance, entre autres stars, Adam Sandler et Julia Garner. Ce que les critiques sur place ont ensuite rapporté annonce d'ores et déjà une chose : il va être difficile de contenir la ferveur des swifties, que l'on sait déjà capables de faire trembler la terre devant leur idole…

Le journaliste du Times qui a assisté à la séance décrit que «le public de Los Angeles a hurlé, chanté et dansé durant les presque trois heures de film». Pour le journaliste, «le film justifie largement le battage médiatique et plutôt qu'un enregistrement précipité, Swift offre à ses fans un film spectaculaire et conçu avec amour, qui capture d'une manière ou d'une autre tout ce qu'il y a de formidable dans le show en live».

au premier rang d'un vrai concert

D'une durée d'un peu moins de trois heures, la version filmée du concert est seulement plus courte de 30 minutes par rapport aux performances live que la chanteuse a livré au long de sa tournée américaine de six mois (ses dates à l'étranger débuteront en novembre).

Les images (qui ne plongent jamais dans les coulisses pour se concentrer sur le show, précisent plusieurs articles) ont été captées durant les trois derniers concerts de la star aux États-Unis, au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie – où la star a joué six nuits dans une salle de 70.000 places survoltée.

Des performances spectaculaires, riches d'une setlist incroyable de 45 chansons, dont le réalisateur Sam Screw a donc gardé la grande majorité. Pour USA Today, aucun doute, «les fans captivés par le concert d'Eras seront ravis de l'opportunité de revivre la magie et de profiter de 'The Eras Tour' comme une expérience de concert communautaire (...). Le film tout entier offre une place au premier rang à la hauteur du show. La mise en scène est si massive que même les meilleurs sièges d'un stade – et les écrans vidéo de la taille d'un King Kong – ne pourraient fournir autant de détails».

Une célébration explosive et magique

Et le journaliste de s'émouvoir devant des gros plans «magnifiques, qu'il s'agisse du maquillage œil-de-chat de Swift soulignant ses yeux bleu cristal, de la mousse recouvrant son piano et de la sueur collant à sa frange pendant 'Champagne Problems' (...). Au moment où le 'Karma' de clôture du spectacle s'est déroulé, l'atmosphère ressemblait à celle d'un rappel lors d'un concert, une rencontre joyeuse et pleine d'amour».

Pour The Wrap, qui a aussi pu voir la première, «Taylor Swift : The Eras Tour’ est une célébration explosive de joie et de couleurs (…) Que vous soyiez allé au concert ou que vous le voyiez pour la première fois, Swift offre un spectacle qui éblouit, étonne et enchante (…) elle est constamment en mouvement, un derviche tourneur vêtu d'une variété de robes et de combinaisons que la caméra capture avec amour. Vous pouvez voir littéralement chaque paillettes et chaque perle. Et c'est vraiment l'une des nombreuses raisons de voir 'Eras' dans un cinéma, pour apprécier en détail l'entreprise massive qu'est la tournée de Swift. (…) Regarder le public lors de la première du film danser dans les allées et chanter chaque chanson n'est qu'un petit exemple de la façon dont cela frappera le public lorsqu'il sortira partout. Il a la capacité de devenir une véritable expérience communautaire qui nous rappelle, comme nous le dit Nicole Kidman, pourquoi nous venons au cinéma : pour trouver la magie».

Même son de cloche du côté de Deadline : «The Eras Tour» est «une célébration joyeuse qui encourage le public à se délecter du spectacle (…) Il donne à tous les spectateurs la chance d'écouter chaque chanson depuis la meilleure place. Vous vous rapprocherez au plus près de Swift et des plans panoramiques mettent en valeur les visuels époustouflants de la scène. The Eras Tour sous tous les angles (...) Attendez-vous à quitter le cinéma avec des bourdonnements d'oreilles», prévient le journaliste.

Toujours moins cher qu'une place de concert

Le Daily Telegraph abonde : «le spectacle et l'énergie de son film suffisent à convertir même les anti-Swifties les plus enragés». Le New York Times plussoit : «Il y a quelque chose (à la fois) pour les non-initiés et les superfans (…) Pour ceux qui ont vu l'un des 53 spectacles que Swift a joués en Amérique du Nord l'année dernière, ou pour les fans espérant voir Swift dans ses autres dates (une tournée internationale commence en février), ce film est plus ou moins la même chose que d'acheter un billet de concert. Il y a bien sûr une différence cruciale : aucun siège de stade ne pourrait offrir un aperçu aussi précis de la performance de Swift que ce documentaire, vigoureusement tourné (...) c'est un parfait document et pour les nouveaux non-initiés et pour les superfans : les curieux qui ne voulaient pas débourser pour le prix de la tournée peuvent désormais découvrir Swift à un tarif réduit, tandis que les Swifties qui ont déjà assisté au concert peuvent le revivre dans une forme concluante.»

Enfin, pour le NME, c'est «un exploit stupéfiant. En l’espace d’une performance fluide, Swift est tour-à-tour une artiste ludique et excentrique, une star de la country et une véritable icône de la pop». Avec de tels retours, les places risquent de s'arracher (encore car tout événement lié à l'artiste est pris d'assaut en quelques minutes)... En France, les billets sont vendus 19.89€ pour un adulte. Un prix plus élevé qu'une place de cinéma traditionnelle certes, mais bien moindre que les billets de concert (sold-out de toute façon). Une opportunité à ne pas manquer donc.