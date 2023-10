Deadpool 3 : le film avec Hugh Jackman en Wolverine ne sortira pas en mai 2024

En raison de la grève des acteurs à Hollywood, le film «Deadpool 3» ne sortira pas sur les écrans en mai 2024. Aucune autre date n’a pour le moment été communiquée.

Coup dur pour tous les fans de la saga «Deadpool». Selon Deadline, le troisième volet qui devait sortir au cinéma en mai 2024 restera dans les cartons et sera dévoilé à une date ultérieure, qui n’a pas encore été communiquée. En cause ? La grève des acteurs qui touche Hollywood et qui a stoppé net les tournages en cours.

Ce prochain opus promet d’être un véritable buddy movie. Selon le réalisateur Shawn Levy, qui s’est confié il y a quelques semaines au site américain Collider, le personnage joué par Ryan Reynolds formera un véritable duo à l’écran avec Wolverine, incarné par Hugh Jackman.

Wolverine au coeur de l'intrigue

Ce dernier sera au cœur de l’intrigue, où il pourrait se révéler beaucoup plus violent que dans la saga X-Men, en raison de la limite d’âge imposée au film (R-Rated, à savoir interdit au mineur de moins de 17 ans non-accompagnés aux États-Unis).

Pour rappel, Jennifer Garner reprendra le rôle d’Elektra, super-héroïne de l’univers Marvel, pour la troisième fois à l’écran.