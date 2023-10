Grand prix de l'Académie française : Dominique Barbéris sacrée pour son roman «Une façon d'aimer»

La course aux prix littéraires est officiellement ouverte. Le Grand prix du roman de l’Académie française a été décerné ce jeudi 26 octobre à Dominique Barbéris pour son livre «Une façon d'aimer» (éd. Gallimard).

Dominique Barbéris a remporté le grand prix du roman de l'Académie française pour «Une façon d'aimer», publié chez Gallimard. L'écrivaine de 65 ans a remporté le prix au 1er tour de scrutin en rassemblant 14 voix, contre 6 voix à Antoine Sénanque pour «Croix de cendre» (éd.Grasset), et 4 voix à Sarah Chiche pour «Les Alchimies» (ed. Seuil).





Dans ce livre de 208 pages, Dominique Barbéris, qui est née à Douala, dresse le portrait de Madeleine, une Bretonne discrète, réservée et mélancolique des années 1950, qui va suivre son mari au Cameroun. Là-bas, un soir, lors d’un bal à la Délégation, Madeleine va alors croiser le regard d’Yves Prigent et tomber sous le charme de cet homme séduisant et respecté, mi-administrateur, mi-aventurier.

La force du désir

«Une façon d'aimer» raconte cet amour naissant, à l'époque des colonies, et qui a marqué sa vie. Rythmé par plusieurs musiques, de Jacques Brel à Dalida, ce livre, le douzième de Dominique Barbéris, évoque «la force de nos désirs secrets et la grâce de certaines rencontres».

La lauréate, qui a enseigné les lettres pendant quarante ans à l'université de la Sorbonne à Paris, est à la fois «très émue et infiniment honorée de recevoir ce prix» qui, pour rappel, est doté d'une récompense de 10.000 euros.

L'année dernière, le prix a été remis à Giuliano da Empoli, pour «Le Mage du Kremlin» (éd. Gallimard), un roman visionnaire au fil duquel l'auteur dévoile les coulisses glaçantes de l’ère Vladimir Poutine.