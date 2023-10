Eden : le film de Ron Howard ajoute Vanessa Kirby à son impressionnant casting

La comédienne Vanessa Kirby, qui sera prochainement à l’affiche du «Napoleon» de Ridley Scott, vient de rejoindre le casting de «Eden», le film de Ron Howard dont le tournage doit débuter le mois prochain en Australie.

Une collection d’étoiles. Autrefois baptisé «Origin of Species», le prochain film de Ron Howard, désormais appelé «Eden», vient d’ajouter le nom de Vanessa Kirby à un casting qui accumule les grands noms du cinéma. En plus de la comédienne - qui incarnera le personnage de Joséphine dans le «Napoleon» de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix - les spectateurs retrouveront à l’écran Jude Law, Ana de Armas, Sydney Sweeney et Daniel Brühl. À noter que c’est le compositeur Hans Zimmer qui sera en charge de la bande originale.

De quoi parle «Eden» ? Le film serait inspiré d’une histoire, avec un scénario présenté comme «un conte tragicomique sur le meurtre et la survie centré sur un groupe d’individus ayant fait le choix de quitter la civilisation pour s’installer sur les terres des Galapagos. Tous sont à la recherche de réponse à la question que tout le monde se pose : quel est le sens de la vie ?», précise la production. «Eden» cherche à «explorer la condition humaine d’une manière inattendue, à la fois drôle, absurde, et sexy, mais surtout de manière captivante avec beaucoup de suspens», peut-on lire également.

Ron Howard travaille sur ce projet depuis de nombreuses années, après une visite aux Galapagos où les événements se sont produits. Le scénario a été co-écrit avec Noah Pink, qui a récemment signé celui du film «Tetris». Aucune date de sortie n'a été précisée pour le moment, mais il semblerait qu'il faille attendre le courant de l'année 2025, au plus tôt, avant que le film ne débarque en salles.