Kourtney Kardashian : la star de téléréalité a donné naissance à son 4e enfant

Le clan de Kourtney Kardashian et Travis Barker s'est agrandi. La star de téléréalité aurait secrètement donné naissance à son quatrième enfant, le premier avec le musicien.

Kourtney Kardashian Barker et Travis Barker sont à nouveau parents. La star de téléréalité et le batteur ont accueilli leur premier bébé ensemble, selon le magazine People.

Le petit garçon est le quatrième enfant du batteur de Blink-182. Il est le père de Landon Asher et d'Alabama Luella et le beau-père d'Atiana De La Hoya, avec son ex-femme Shanna Moakler. La star de téléréalité, est, elle, maman de Mason, Penelope et Reign, avec son ancien compagnon Scott Disick.

Avant l'arrivée du nouveau-né, Travis Barker avait dévoilé sur le podcast «One Life Once Chance With Toby Morse» qu'ils prévoyaient d’appeler leur enfant Rocky Thirteen Barker.

Une grossesse compliquée

La grossesse de la fondatrice de Lemme n'a pas été de tout repos. Quelques semaines avant d'accueillir son bébé, Kourtney Kardashian avait révélé avoir subi une opération fœtale urgente.

« Je serai à jamais reconnaissante envers mes incroyables médecins d'avoir sauvé la vie de notre bébé », avait-elle écrit à côté d'une photo en noir et blanc d'elle et de Travis Barker se tenant par la main à l'hôpital. «Je suis éternellement reconnaissant envers mon mari qui s'est précipité à mes côtés pour être avec moi à l'hôpital et prendre soin de moi après», avait-elle poursuivi.