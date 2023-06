Kourtney Kardashian dévoile des photos de son ventre arrondi

Alors que Kourtney Kardashian a officiellement annoncé vendredi soir, pancarte à la main, attendre son premier enfant avec Travis Barker lors d’un concert donné par le batteur américain, la sœur aînée de Kim a partagé de nouvelles photographies.

Une grossesse attendue. Kourtney Kardashian est aux anges et elle le fait savoir. Après avoir officiellement annoncé sa grossesse vendredi, lors d’un concert du groupe de son époux Blink-182 en affichant une pancarte «Travis je suis enceinte», elle a dévoilé ce dimanche de tendres clichés de son ventre arrondi et de son époux Travis Barker. Sur ces derniers, on y voit le batteurposant ses baguettes sur le ventre de son épouse, ou embrassant tendrement le bidon qui prend forme de Kourtney Kardashian. «Pleine de gratitude et de joie pour cette bénédiction», a posté la sœur ainée de la famille Kardashian en commentaire.

Ces derniers mois, l’influenceuse et femme d’affaire de 44 ans avait évoqué le processus de FIV dans lequel elle et son compagnon Travis Barker, 46 ans, s’étaient lancés, après s’être officiellement mariés l’année dernière. Un projet que Kourtney Kardashian avait notamment abordé dans la nouvelle émission de télé-réalité consacrée à sa famille «The Kardashian», où elle partageait les difficultés auxquelles elle devait faire face, en raison de ce protocole.

Avec cette nouvelle grossesse, Kourtney Kardashian accueillera son quatrième enfant. Elle est déjà maman de deux garçons et une fille, nés de son histoire avec le mannequin Scott Disick.