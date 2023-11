«The Marvels» : 3 choses à savoir sur le film de super-héros avec Brie Larson

Aux côtés d’Iman Vellani et Teyonah Parris, Brie Larson revient dans la peau de Captain Marvel dans «The Marvels», en salles ce mercredi. Voici 3 infos sur cette production réalisée par Nia DaCosta.

Un trio de super-héroïnes

© Walt Disney Company/Marvel

Dans ce 33e long-métrage du MCU, l’actrice Brie Larson endosse de nouveau le costume de Carol Danvers, alias Captain Marvel. Cette dernière se retrouve liée à deux autres personnages bien connus des fans, Kamala Khan, l'adolescente de Jersey City, et la scientifique Monica Rambeau. La première incarnée par Iman Vellani, est apparue pour la première fois dans la série de «Miss Marvel» sur Disney+, la seconde, jouée par Teyonah Parris, a été vue dans «WandaVision».

«C'est vraiment incroyable de voir comment ces personnages ont grandi à l'écran et dans le cœur des spectateurs. Je suis moi-même une grande fan de ces femmes et je suis ravie de les voir réunies dans ce film», indique la productrice Mary Livanos dans les notes de production. «Elles ont beau être différentes et faire preuve chacune de personnalité, elles s'accordent parfaitement pour former un trio d’héroïnes des plus dynamiques», renchérit le président de Marvel Studios, Kevin Feige.

Le retour de Samuel L. Jackson en Nick Fury

© Walt Disney Company

Alors qu’il est au cœur de la série «Secret Invasion», sorte de thriller d’espionnage sombre et paranoïaque diffusé sur Disney+, la star américaine Samuel L. Jackson, 74 ans, signe son grand retour dans la peau de Nick Fury au cinéma. Dans «The Marvels», ce personnage culte, ancien patron du Shield, dirige désormais la station spatiale S.A.B.E.R., laquelle agit dans le plus grand secret comme «premier point de contact et de défense de la Terre face à un univers en pleine expansion». A noter que les spectateurs retrouveront Goose, le chat Flerken aussi mignon que redoutable puisqu’il est responsable de la blessure à l’œil de Nick Fury.

Selon la réalisatrice Nia DaCosta, Samuel L. Jackson était «toujours à la recherche de l’excellence» et a réussi à «apporter une véritable chaleur humaine sur le plateau».

Des décors et des costumes à foison

Pour cette production, dont le tournage a été lancé en juillet 2021, quelque 54 décors ont été imaginés et répartis sur huit plateaux, deux arrière-cours et le terrain de golf de Longcross sur lequel est implantée la maison de Carol Danvers. On retrouve notamment cinq planètes distinctes, des vaisseaux spatiaux, des nacelles d’évacuation, la station orbitale S.A.B.E.R., ainsi que la demeure des Khan qui correspond parfaitement à la série «Miss Marvel», aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les équipes ont par ailleurs confectionné un grand nombre de costumes pour les trois protagonistes féminines, sans oublier les 1.000 tenues supplémentaires pour les rôles secondaires qui évoluent dans différents environnements. Pour l’anecdote, l’ensemble des étagères dédiées aux costumes aurait pu couvrir un petit terrain de football, selon la production.