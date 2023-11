BTS : Jung Kook électrise les fans avec un concert surprise à Times Square

Jung Kook, du groupe de K-pop BTS, a rendu ses fans hystériques ce jeudi soir en donnant un concert surprise gratuit, dans le quartier de Times Square, à New York.

La star de BTS Jung Kook, 26 ans, s'est produite ce jeudi soir depuis la scène de TSX Entertainment, la première scène permanente du célèbre quartier de Times Square, épicentre du divertissement au cœur de New York qui a déjà accueilli des shows surprises de Post Malone ou Dua Lipa.

Lors de son concert surprise gratuit, Jung Kook a interprété plusieurs chansons de son nouvel album, «Golden».

Le spectacle n'avait été annoncé que quelques instants seulement avant la représentation, sûrement afin que l’affluence des fans ne soit pas trop importante. «Vous avez trente minutes...», avaient indiqué les organisateurs sur X (anciennement Twitter).

You’ve got 30min New York Jung Kook is performing LIVE on the TSX Stage. 5:30pm. See you soon. pic.twitter.com/xHOsc13XKx — TSX Entertainment (@tsxent) November 9, 2023

Les fans ont quand même été très nombreux à profiter de ce show inespéré qui leur a fait vivre une intense émotion. Un compte à rebours a été lancé avant que la star n'émerge sur scène entourée de danseurs.



«Amusons-nous», a-t-il crié, avant d'ouvrir avec le morceau «Standing Next to You». «Cet endroit est incroyable. C'est un honneur de se produire à Times Square à New York», a déclaré Jung Kook, avant de jouer «Yes Or No».

Le show était retransmis via la chaîne YouTube de BTS et un livestream sur Xbox Twitch. «Nous sommes honorés de co-créer ce moment historique pour Jung Kook et l'ensemble du groupe BTS», a déclaré Nick Holmsten, co-PDG de TSX Entertainment, dans un communiqué de presse.

«Son parcours solo est déjà entré dans l'histoire avec plusieurs singles en tête des charts, et nous sommes pleinement convaincus que cet album poursuivra la tendance. Cela marque un moment charnière dans la musique, en particulier pour les fans de K-Pop, et revêt une grande importance à la fois pour Times Square et pour la ville de New York.»