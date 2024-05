Taylor Swift : Liverpool va être rebaptisé «Taylor Town» pour les concerts de la chanteuse en juin

Liverpool sera temporairement rebaptisée «Taylor Town» (ville de Taylor) pour les trois concerts de Taylor Swift que la cité britannique accueillera en juin prochain.

Une arrivée en grande pompe. À l'approche des concerts complets qui auront lieu au stade Anfield de Liverpool, du 13 au 15 juin dans le cadre de la tournée «The Eras Tour» de Taylor Swift, le conseil municipal de Liverpool a révélé son intention de changer le nom de la ville pour «Taylor Town».

«L'une des plus grandes stars de la planète arrive dans le berceau de la pop - et pour marquer ce moment musical dans les âges, des plans sont en place pour accueillir les Swifties comme il se doit», est-il inscrit sur le site de la ville.

11 installations pour retracer la carrière de la chanteuse

En plus du changement de nom sur mesure, du 8 au 16 juin, des lieux tels que Liverpool ONE, Royal Albert Dock Liverpool et Met quarter accueilleront 11 installations artistiques individuelles inspirées de chacun des albums studio de la pop star, pour former un «chemin de la ville de Taylor»,

Un piano à queue recouvert de mousse pour représenter l'ère d'«Evermore», une «chambre rouge» pour l'époque de «Red», des cœurs géants pour dépeindre «Lover», et une peinture murale inspirée du chiffre porte-bonheur de la chanteuse 13 pour représenter «Fearless» seront présents.

Welcome to Taylor Town!





In June @taylorswift13 is bringing #TheErasTour to Liverpool and we're going all out to celebrate as 11 art installations inspired by a different Taylor Swift era takes over the city!





Swifties, are you ready for it?



https://t.co/r6Z6HHW2LL pic.twitter.com/bJpp2sELZF — VisitLiverpool (@VisitLiverpool) May 21, 2024

La ville a prévu également une série d'ateliers d'artisanat, baptisés «Liverpool Loves Taylor (Craft Version)», où les visiteurs pourront faire preuve de créativité avec des origamis qui feront partie d'une installation, transformer des t-shirts, recycler du denim, réaliser des collages et décorer des cupcakes à l'effigie de l'artiste.

Tous les détails et les dates des ateliers sont disponibles sur la page Eventbrite de la ville.

Près d'un milliard de livres sterling pour l'économie

Des entreprises et des organisations de toute la ville s'impliqueront dans l'action Taylor, y compris l'Université de Liverpool, qui organisera un «Tay Day», «un symposium unique pour les universitaires, les étudiants et les fans pour découvrir le phénomène culturel qu'est Taylor Swift».

«L'événement comprendra des séances de karaoké critiques, au cours desquelles les chercheurs présenteront leurs découvertes sur certains des plus grands succès de Taylor et une série de conférences interactives, sur des sujets tels que les paroles de ses chansons, ses albums primés et sa place dans le féminisme et la communauté LGBTQ+», a indiqué Liverpool.

Liverpool to transform into Taylor Town this June





Of course Liverpool will celebrate the arrival of Taylor Swift this summer.





The Taylor Town Trail will be the centrepiece with 11 art installations, each inspired by a different Taylor Swift Era. pic.twitter.com/d30WgJBnrP — The Guide Liverpool (@TheGuideLpool) May 21, 2024

Une impressionnante bannière «Liverpool Loves Taylor» a également été installée sur la façade de la salle de spectacle et tribunal St. George's Hall, dans le centre de la ville, comme montré par les photos prises par les fans sur place.

Selon le rapport Barclays publié la semaine dernière, la tournée mondiale de Taylor Swift devrait stimuler l'économie britannique à hauteur de près d'un milliard de livres sterling (1,17 milliard d'euros).