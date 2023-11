New-York : une Ferrari de 1962 vendue pour 48 millions d’euros devient la deuxième voiture la plus chère jamais adjugée aux enchères

Ce lundi 14 novembre, à New York, une Ferrari 250 GTO de 1962 a été vendue pour près de 48 millions d'euros, faisant d'elle la deuxième voiture la plus chère jamais adjugée aux enchères.

Il s’agissait du «Saint Graal du panthéon des voitures de sport» selon la société Sotheby’s, spécialiste des ventes aux enchères. Une Ferrari 250 GTO de 1962 a été adjugée à 51,7 millions de dollars, soit approximativement 48 millions d’euros. Cette incroyable acquisition, qui vient compléter cette saison d’enchères d’automne, organisées par les sociétés Sotheby’s et Christie’s, en était le point d’orgue.

Cette saison devrait représenter des milliards de dollars au total, grâce à la vente des Picasso, Monet, Cézanne ou Rothko, adjugés au cours de soirées new-yorkaises où se pressent collectionneurs richissimes et acquéreurs anonymes au téléphone.

Une course à la voiture la plus chère

L’exemplaire adjugé ce lundi, qui était la propriété d’un collectionneur américain depuis 38 ans, est parvenu à battre le record de vente d’une Ferrari du même modèle, qui avait rapporté 48 millions de dollars, soit 44 millions d'euros, en 2018.

Le record absolu est cependant détenu par une Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, vendue à Stuttgart en Allemagne, en 2022, pour 135 millions d’euros. «Elle était la voiture la plus chère jamais vendue» dans le monde, qu’il s’agisse de ventes aux enchères ou privées, a déclaré un porte-parole de la société Sotheby’s, à l’AFP.

Il n’aura fallu que quelques minutes, pour que cette Ferrari ne trouve son acquéreur, parmi les quelques-uns présents dans la salle, triés sur le volet.

Des ventes hors du commun

Malgré un contexte de guerres particulièrement tendu, en Ukraine et à Gaza, en plus de l’inflation mondiale, il semblerait que le marché de l’art et du luxe ne montre «aucun ralentissement», comme l’a assuré Sotheby’s.

Christie’s a notamment adjugé «Le bassin aux nymphéas» de Claude Monet à 74 millions de dollars. Du côté de Sotheby’s, «La femme à la montre» de Pablo Picasso, a été vendu pour l’impressionnant prix de 139.000 millions de dollars, devenant ainsi le deuxième montant le plus haut jamais atteint pour le peintre, mort il y a maintenant 50 ans.

Les deux géants des enchères, Sotheby’s et Chritie’s, ont donc engrangé des centaines de millions de dollars de ventes, depuis le 7 novembre seulement. Des sommes colossales qui participent grandement à la renommée des deux sociétés, dans leur domaine.