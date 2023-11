Napoléon : voici 3 choses que vous ne savez peut-être pas encore sur l'Empereur

Alors que le très attendu film «Napoléon» de Ridley Scott sortira en salles le 22 novembre prochain, voici 3 choses que vous ne savez peut-être pas sur l’Empereur des Français, incarné dans le film par Joaquin Phoenix.

La main dans son gilet n’est pas seulement liée à ses douleurs à l’estomac

On a tous en tête cette posture mythique de Napoléon, en tenue militaire, la main glissée à moitié dans son gilet, au niveau du torse. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce geste et la première serait d’ordre médical. Selon une théorie, plutôt contestée, l’Empereur se tenait ainsi en raison de ses douleurs d'estomac. Cette attitude serait aussi le résultat d’une bonne éducation. Lorsqu’il était jeune, il fut envoyé à l’école de Brienne, où il aurait appris à tenir ses bras dans une position «honnête et décente». D’autre part, il faut savoir qu’à l’époque les pantalons, nommés «culottes», n’avaient pas de poches.

Il aimait pincer les personnes qu’il appréciait

Napoléon 1er avait une manière pour le moins étrange et surprenante de montrer son affection. Quand il était de bonne humeur, il avait la fâcheuse et douloureuse manie de pincer ses amis proches et ses valets, et ce, afin de leur montrer son intérêt. Son valet en chef et confident, Louis Constant Wairy, avait indiqué dans ses mémoires que Napoléon avait un faible pour les oreilles. L’homme d’État les pinçait jusqu’à ce qu’elles deviennent bleues. Il était aussi connu pour pincer le nez des femmes, les joues, ainsi que les mentons des nouveau-nés.

Il n’était pas petit

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Napoléon, qui était surnommé par ses soldats «le petit Caporal», n’était pas petit. D’après son médecin François Antommarchi, l’Empereur mesurait cinq pieds, deux pouces et quatre lignes, soit près de 1,69m, une taille légèrement supérieure à la moyenne de son époque. En effet, au XIXe siècle, la taille moyenne des Français était de 1,65 mètre. L’idée selon laquelle Napoléon était court sur pattes aurait été véhiculée par les Anglais. Cette légende serait également liée à sa garde impériale, composée d’hommes mesurant obligatoirement au moins 1,70m.